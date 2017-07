Nis regjistrimi i partive në KQZ, pritet vendimi për deputetin e Lezhës

KQZ nis regjistrimin e partive per zgjedhjet e 18 Qershorit. Ne mbledhjen e sotme sipas rendit te dites, e para qe do te regjistrohet do te jete PS e kryeministrit Rama.

Nderkohe sot KQZpritet te vendose per mandatin e Lezhes i cili nuk mund ti kaloje me Partise Socialiste por do t’i kaloje LSI. Vemendja eshte ne KQZ edhe per nje aresye sepse dje ka skaduar afati per PD qe te dorezoje emrat e anetareve te KZAZ. Nuk dihet ende si do te vendose KQZ per ngritjen e komisioneve zonale ndersa afati i fundit per te regjisruar koalicionet dhe partite eshte deri ne fund te muajit Mars.