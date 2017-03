DENONCIMI/ “Kontenierë me mbetje depozitohen në minierën e Prrenjasit, qyteti në në rrezik”

Nga lajmet e dala në gazetën Roma dhe sitin Pianeta Italia neës, ripublikuar më pas në shtypin shqiptar, grek e maqedonas, hetimet kanë filluar në anën tjetër të Adriatikut. Por për këtë rast po heton edhe Drejtoria Distriktuale Anti-Mafia e Romës.

Një mister i gjatë, si rruga që të çon nga Italia në Maqedoni, duke kaluar përmes Shqipërisë. Është një mister ndërkombëtar historia e kontejnerëve të mbushur me mbetje, që nga Italia duhej të kalonin për t’u eliminuar në ish-republikën jugosllave.

Pas gjithë këtyre ditëve publikime vjen një denoncim nga qyteti i Prrenjasit ku thuhet se disa konteniere të nisura drejt Qafë-Thanës kanë devijuar rrugën për tu ndalur në galeritë e minierës së Prrenjasit.

Denoncimi është bërë publik në faqen e facebook të ish kryeministri Berisha.

Statusi i Plotë:

Qytetari dixhital denoncon:

“Doktor, pershendetje !

Je i lutur qe si qytetar dixhital te ma ruash anonimatin.

Mbetjet kimike nje pjese e madhe e tyre te nisura per Qafe Thane kane devijuar ne Prrenjas,ne galerit e minjeres.I gjithe Prenjasi esht i tronditur dhe flet per kete.Pogradeci eshte ne rrezik.Qytetaret ketu jane shume te shqetesuar .Qyteti qe ne Lindje mund te ishte kryeqendra e turizmit do te kontaminohet plotesisht nga depozitimi i mbetjeve ne kodrat perballe.

Ti i di vete lidhjet me te fortet e xhepit nga ai qark qe kane dale garant per kete transferte.

Ju lutem ngrijeni zerin doktor, Pogradeci eshte i te gjitheve ne”.