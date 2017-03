“Pushtetarët shqiptarë po blejnë hotele në Itali, të fshehin paratë e drogës”

Tweet on Twitter

Kreu i PD Basha ka bërë një deklaratë të fortë pasditen e sotme nga Çadra e Lirisës ku citoi raportin e fundit të antimafias italiane, ku thuhet se, pushtetarë të korruptuar dhe krimi i organizuar shqiptar po blen prona të patunshme në Itali.

“Ku shkojnë parartë e taksave tuaja, që ju paguani për shëndetësinë, arsimin, të gjitha në duart e 5 oligarkëve të lidhur drejtpërdrejt me Ramën që marrin cdo tender e koncesion ne cmimin limit dhe nuk kthejnë asnjë shërbim, investim, punësim. Kjo është pasqyra numerike e republikës së vjetër.

Cfarë detyre ka qeveria? Të rishpërndajë të ardhurat publike për të ndihmuar zhvillimin e vendit. Këto 4 vite i ka marrë shumicës, cdo shqiptari dhe ia ka dhënë 6 oligarkëve dhe kryeministrit hajdut të lidhur me ta. Ndaj sot po investojnë gjithcka, kjo është lufta për pasuri dhe pushtetin e tyre, po investojnë e do investojnë, ndaj janë lidnur me krimin se që ta mbajnë republikën e vjetërt në këmbë, po blejnë hotele dhe pallate ne Itali, është raporti i fundit i antimafias italiane, pushtetarë të korruptuar dhe krimi i organizuar shqiptar po blen prona të patundshme në Itali.

Jetojnë këtu si pashallarë me motoskafe me avione privatë, tani kanë edhe bankat e tyre private, domosdo se trafiku i drogës kërkon edhe larjen e parave. Republika e vjetër është instrumenti për të ruajtur pasuritë dhe pushtetin e tyre. Ndaj është e domosdoshme që republika e vjetër të ndalojë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, ka bërë paktin me cetën e krimit”, tha Basha ne fjalën e tij.