Kush bllokon ndërtimin e akseve kryesore rrugore të vendit?

Ervin Kaduku

Ndryshe nga ritmet, me të cilat është punuar gjatë qeverive të mëparshme, aktualisht firmat e kontraktuara për të kryer punë në infrastrukturë po bëjnë gjithshka, veç vazhdimit të punimëe. Vihet re kjo në një km rrugë në hyrje të Pogradecit, në bllokimin e punimeve në unazën e madhe të Tiranës, rrugën e Elbasanit, Rrugën e Arbërit, atë Qukës – Plloçë, Korçë-Ersekë, Leskovik-Tre Urat, etj. Por edhe punimet për ndërtimin e Korridorit të Jugut janë ndërprerë prej një muaji. Zyrat e firmës që fitoi projektin janë braktisur. By Passi i Fierit dhe ai i Vlorës prezantojnë një panoramë të shkretë. Nuk po punohet prej një muaji ndërsa zyrat e “Serenisima construzioni” janë boshatisur. Në kantierin e Levanit në Fier afati i punimeve është fshirë nga tabela pasqyruese e investimit. Në Vlorë, By Passi duhej të kishte përfunduar por zvarritja e punimeve çoi në shtyrjen me një vit. Punimet janë ndalur dhe zyrtarët e “Serenisima construzioni” nuk ndodhen në kantier.

Punimet për dy autostradat kanë nisur në vitin 2013. Zvarritja e tyre po lë pezull lidhjen mes dy akseve kryesorë të jugut atë Levan-Vlorë me Vlorë-Sarandë. Zvarritja pa fund e punimeve po e bën jetën e banorëve të padurueshme si rasti i familjes Rexhepi në Mbrostar. Burime nga “Serenisima construzioni” thonë se kompania i ka shitur aksionet e saj te një kompani spanjolle. Nga ministria e Transportit dhe autoriteti rrugor shqiptar nuk ka asnjë sqarim për pezullimin e punimeve. “Serenisima construzioni” e fitoi tenderin për të ndërtuar dy autostradat lidhëse të jugut të vendit duke ofruar 20 milionë euro më pak.

Dy vjet pas nisjes së punimeve në dhjetor të vitit 2015, nënkontraktorët shqiptarë e çuan “Serenisima construzioni” në gjyq për mos shlyerje të detyrimeve duke përfshirë këtu edhe pagat e punonjësve. Konflikti pezulloi punimet për afro një vit. Në tetor të vitit 2016 “Serenisima construzioni” kontraktoi firma të tjera shqiptare duke rifilluar punimet. Prej një muaji puna është ndalur. Me këto ritme punimet për By Pass-in e Fierit nuk dihet se kur mund të mbyllen ndërsa By Passi i Vlorës duket se do të përfundojë vetëm pas atij të Fierit. By Pasi i Fierit është i gjatë 22 km dhe për realizimin e tij janë vënë në dispozicion 60 milionë euro. Ai lidh autostradën Lushnje-Fier me Levan-Vlorë duke shërbyer si nyje lidhëse mes veriut dhe jugut të vendit.

By Passi i Vlorës ka një gjatësi prej 30 km dhe bën lidhjen mes autostradës Levan-Vlorë dhe Vlorë-Sarandë. Për realizmin e tij janë ofruar 30 milionë euro. Te dyja veprat i ka marrë përsipër kompania italiane “Serenisima construzioni”. Investitorët janë Banka Europiane e Investimeve dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Paratë janë, por nuk po kuptohet se pse askush nuk punon.

Financat nuk japin lekë

Projektet kanë marrë financimin e duhur, por vëmendja e kryeministrit-piktor tërhiqet më tepër ndaj minirregullimeve të qendrave të disa prej qyteteve të vendit, që kanë impakt në syrin e qytetarëve kalimtarë, po kurrsesi në ekonominë e vendit. Në këto kushte, ndonëse mori një angazhim solemn për të eliminuar borxhet e prapambetura të shtetit ndaj kompanive të kontraktuara për të bërë punimet në infrastrukturën kryesore të vendit, sërish paratë duket se ndryshojnë destinacion. Qeveria shqiptare nuk po përmbush angazhimin për të mos krijuar detyrime të prapambetura ndaj kontraktorëve të saj, teksa shihet se vetëm në 10 muaj, janar-31 tetor 2016, borxhi i akumuluar në këtë sektor arriti në 3.3 miliardë lekë ose 24 milionë euro. Më shumë se 75% të këtyre detyrimeve u përkasin kontratave të papaguara në rrugë. Megjithatë borxhi i prapambetur mund të jetë edhe më i lartë pasi në monitorim për detyrimet e krijuara rishtas janë vetëm 16 ente publike, teksa qindra të tjera që kryejnë shpenzime nuk janë përfshirë në raportim. Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës raportoi që detyrimet për periudhën nga janar -31 tetor 2016 janë në vlerën 2.54 miliardë lekë, të krijuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Drejtoria e Përgjithshme e Ujësjellës-Kanalizimeve.

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH), për 10-mujorin e vitit 2016 deklaron detyrime të krijuara rishtas në vlerën 1.82 miliardë lekë për:

1-Kontrata, studime, projektime dhe oponencë, në vlerën 82.2 milionë lekë, që kanë ardhur si pasojë e mosplanifikimit të tyre në buxhetin e vitit 2016 nga ARRSH.

2-Kontrata investimi (ndërtime, rikonstruksione) në vlerën 811.8 milionë lekë, janë kontrata shumëvjeçare dhe buxhet i pamjaftueshëm për likuidimin e plotë të faturave, ndërkohë që kontraktorët vazhdojnë me avancimin e punimeve sipas grafikut të tyre.

3-Supervizione punimesh, në vlerën 23.5 milionë lekë, kanë lidhje me kontratat e ndërtimit.

4-TVSH dhe kosto lokale, në vlerën 86.2 milionë lekë.

5-Vendime gjyqësore – në vlerën 139.2 milionë lekë.

6-Sinjalistika dhe të tjera – në vlerën 223.2 milionë lekë.

7-Kontrata mirëmbajtjeje – në vlerën 451.2 milionë lekë.

Për të gjithë këto raste, burime nga ky dikaster theksojnë se financimi i planifikuar në buxhet bllokohet nga ana e ministrisë së Financave, që devijon fondet.