“Nëse e do populli, pse Rama trëmbet nga qeveria teknike?”

Nëse Edi Rama vlerëson se ka punuar mirë për shqiptarët dhe nëse mendon se është i bindur për fitoren e tij, përse Rama ka frikë nga qeveria teknike, çfarë ndryshon për Ramën kjo. Ky është argumenti që përdorë Dash Shehi, Kryetarë i Lvëizjes për Zhvillimin Kombëtarë. “Ne kontestojmë realizimin e zgjedhje nga Edi Rama dhe është e drejta jonë, pasi nuk e shohim Ramën garant të zgjedhjeve.

Ai ka dëshmuar se mund ti vjedh ato. Prandaj kërkojmë që të kërkojmë një qeveri teknike që të kemi garancitë e duhura që vota nuk do preket. Pse e shqetëson RAmën kjo. Ai thotë që do fitojë se ka bërë për popullin. Nëse është kështu pse frikësohet dhe nuk i jep dritën jeshile qeverisë teknike. Ku është problemi, pse i frikësohet kësaj Rama, apo do ti kontrollojë ato, zgjedhjet pra”, tha Shehi. Duke folur për reformën në drejtësi, Shehi u shpreh se shqiptarët duhet të jenë të qetë pasi Vettingut dhe të gjitha ato çka kërkohen nga reforma në drejtësi do të bëhet.

Do t‘i bashkohem protestës për solidaritet politik. Ne do vazhdojmë, por shkalla e rezistencës dhe shkalla e rritjes së protestës do na mësojnë rrugët që duhet të vazhdojmë. Jam i sigurtë që PD e ka lënë një derë hapur për alternativa të tjera. Kemi kërkuar, votim elektronik ose qeveri teknike. Kujtojnë se me qeveri teknike Basha do hyjë në pushtet, por qeveria teknike është për të vendosur zgjedhje të ndershme. Këta socialistët shqetësohen kot. Nuk i merr pushtetin njeriu qeveria teknike, por administron procesin zgjedhor. Jam i mendimit që duhet të hyjmë më vete, Meta të hyjë më vete, Rama me PS të hyjë me vete, që shqiptarët të kenë mundësi të zgjedhin. Por për mua të bëhet qeveri teknike. Edhe Rama duhet të jetë me qeveri teknike, se nëse është i sigurtë që fiton, nuk ka pse të shqetësohet. E majta po mundohet ta justifikojë mungesës e PD në parlament me procesin e Vettingut,” tha kreu i LZHK-së.