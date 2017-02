Deformimi i mekanizmit zgjedhor

Nga Brikena Bogdo

Demokracia është votë. Çdo parti, apo aleancë, e pavotuar nga zgjedhësit, në konceptin demokratik, është jolegjitime. Është diskutuar dhe vazhdon të diskutohet, një nga temat më të nxehta, trafikimi njerëzor-deputet, brenda në parlament. Jemi në kulmin e protestës, me çadra provokuese per pushtetin dhe një aleat qeverisës, që ende nuk i pergjigjet thirrjes se opozitës. Rama, ndërkohë bën show–numrash, aleatësh politikë, duke dalë, shumë pak metra nga çadra, me deputetin e PDIU-së, Aqif Rakipi. Kjo është loja absurde, pa sens, pa moral politik, e deputetëve. Edhe në korrik, në një krizë të ngjashme politike, Rama nxitoi të bëjë shëtitjen e tij publike, me në krah deputetin e PDIU-së, Rakipi, për ti konfirmuar kundërshtarit të tij politik, 71 votat e aleancës, në rastin e një largimi të mundshëm të LSI-së.

Politikisht, për këtë klasë politike që ne trashëgojmë, prej 25 vitesh, ky trafikim deputetësh mund të duket i moralshëm. Për elektoratin, që voton një herë në katër vjet, forca politike, apo aleanca parazgjedhore, a është e moralshme? Rekrutimi i deputetëve dhe forcave politike, gjatë mandatit, duke deformuar aleancat parazgjedhore, a mund të quhet vullnet i zgjedhësve? A kanë ende mandat këto rikonfigurime aleatësh, brenda parlamentit, gjatë lojës katër vjeçare politike? A mund të quhen legjitime alencat me rokada figura deputetësh, të cilat nuk kanë marrë vota zgjedhësish?

Në rastin konkret. PDIU, ka marrë vota në aleancë me krahun e djathtë politik, nga zgjedhës të djathtë. Dyshja Edi-Aqif, është e pavotuar, pra jolegjitime, në konceptet demokratike, që kërkon detyrimisht votën. Demokraci është vullneti i zgjedhësve, jo pazari i pushtetarëve. Nëse ngjyrimet politike ndryshojnë përgjatë mandatit, kërkohet detyrimisht, për normat elementare të demokracisë, një rikonfirmim i votuesve. Rrëzo qeverinë, riformato aleancat, merr votat. Kjo është demokracia, aleancë e votuar.

Jemi përpara dështimit të reformës zgjedhore. Ne kemi sistemin më të dyshimtë demokratik, atë proporcional, që deformon ndjeshëm vullnetin e zgjedhësve. Duke i shtuar edhe faktin që deputetët dalin nga listat, e hartuara nga kryetari, kjo e kompromenton totalisht figurën e një parlamentari shqiptar. Këtij konfigurimi i shtohet edhe lëvizja e lirë e deputetëve, në krah të ndryshëm politik. Për pushtetarët është një mjet efikas, që të shpëtojnë karriken dhe të dalin nga kriza. Për demokracinë, është dështim dhe hyrje në krizë. Llogaritë matematikore politike, të mbeten domen i ekonomistëve, jo i politikës. Kjo po tentohet si një normalitet, me arsyetimin, se ndodh edhe në vende të tjera, të zhvilluara, demokratike.

Kemi rastin e fundit në Amerikë, ku deputetë konservatorë të pakënaqur me presidentin e ri Trump kaluan në krahun tjetër politik, atë demokrat. Por ne nuk duhet të harrojmë një fakt, shumë të thjeshtë, që parlamentarët në Amerikë zgjidhen me sistemin maxhoritar, drejtpërdrejt nga zgjedhësit. Këta deputetë, kanë një personalitet dhe autoritet të padiskutueshëm. Argumenti tjeter është, se Amerika e zgjidh çështjen e krizës politike, jo me parlamentarizëm, por me sistem. Ata e kanë zgjidhur krizën e mundshme, të rënies së qeverisë me sistemin presidencial, ku presidenti zgjidhet një herë, në katër vjet. Nëse ndryshon konfigurimi i numrit të deputetëve demokratë, me konservatorë, përgjatë mandatit katër vjeçar, kjo ka ndikim në qeverisjen e vendit, por nuk e rrëzon atë. Qeveria nuk bie me ndryshimin e ngjyrimit të parlamentarëve. Në Shqipëri, kalimi i deputetëve, sa në një ngjyrim, në tjetrin, ndikon direkt në rrëzimin, apo jo të qeverisë. Argumenti tjetër është, se mbi krizat politike, në Amerikë, nuk qëndrojnë partitë, apo kryetarët, që blejnë dhe shesin parlamenatarë, si në merkaton e futbollit, por qëndrojnë gjykatat. Në rastin e presidentit Trump, për marrjen e presidencës, vendosi gjykata.

Mbas Luftës së Dytë Botërore, Franca hyri në kriza të vazhdueshme parlamentare, ku qeveritë binin edhe çdo tre ditë. Si e zgjidhi këtë krizë gjenerali De Gol, për një stabilitet politik, duke blerë dhe shitur parlamentarë? Jo. Franca gjeti stabilitet politik, në ndryshimin e krejt sistemit, nga parlamentar, në gjysëm presidencial, ku presidenti zgjidhet direkt nga populli, për të drejtuar, katër vjet, vendin.

Në Shqipëri, qeverisja është e lidhur drejtpërdrejt me konfigurimin e aleancave, të dala nga zgjedhësit. Kur këto aleanca rrëzohen, nuk mbetet moral politik, demokratik, që të tentohet të zëvendësohet me një aleancë tjetër, që nuk ka marrë votën e zgjedhësve. Kjo që po ndodh, në Shqipëri, është një precedent i rrezikshëm, pasi po tentohen të instalohen, për të qeverisur, aleanca të pavotuara nga zgjedhësit, në shkelje të rëndë të normave demokratike.

Po nuk tentuam, që krizat politike ti zgjidhim në themel, duke ndërruar sistemin demokratik, në gjysëm, apo presidencial, apo duke ndërruar sistem zgjedhor, në maxhoritar, ku parlamentarët të rifitojnë autoritetin e tyre, të pavarur nga kryetari i partisë, do të biem në batakun e pazareve. Nëse nuk luftojmë sot, kundër këtij amoraliteti politik, parlamentar, do të biem në batakun e shteteve si Kolumbia, ku qeverisin droga dhe krimi. Sot, në parlamentin shqiptar, me një aferë koruptive, marjonetat lëvizin, nga një ngjyrim politik, në një ngjyrim tjetër politik, duke ndikuar, drejtpërdrejt, në prishjen e balancave. Deputetë që dalin nga pazaret, të varur kokë e këmbë nga kryetari, ndërrojnë krah politik, duke i lejuar pazarim e mbajtjes së pushtetit. Ky është dështimi i të gjithë sistemit tonë zgjedhor, për të cilin bëhet gjithmonë debat, përpara dhe pas zgjedhjeve, por askush nuk dëshiron realisht reformimin, në themel, të tij.

Zgjedhësi ka votuar për aleancën partiake, gjatë fushatës. Por, as ky trend i votuesve nuk respektohet, madje keqpërdoret, përdhoset, me pazare politike. Hyjnë si opozitarë dhe po nuk iu volitet, dalin si pushtetarë. Në këtë sistem zgjedhor, që ne kemi, është e domosdoshme që të ndalohet me forma ligjore, me sanksione, trafikimi i karrikes së deputetit. Nëse dikujt i duhet të ndryshojë aleancën, përgjatë mandatit, së pari duhet të marrë votën e zgjedhësve dhe të rifutet në parlament, me aleancën e re, të dalë nga vota popullore.

Sistemi zgjedhor ka dalë jashtë funksioni. Ka mbaruar morali politik dhe ka filluar pazari. Aleancat që dalin nga zgjedhje legjitime, legjitimohen të vazhdojnë jetën parlamentare. Blerja e aleatëve, përgjatë mandatit, është detyrim demokratik, të konsiderohet i jashtëligjshëm. Po lind si domosdoshmëri të përcaktohet në kodin zgjedhor, që për çdo ndryshim aleancash, të kalohet në zgjedhje të reja dhe të merret bekimi i votuesve.

P.S. Për një paralelizëm tepër të thjeshtë, me lojën më popullore, futbollin. A do mundej Messi, gjatë kohës 90 minutëshe, që luhet një ndeshje futbolli, të kalonte nga ekipi i Barcelonës, tek kundërshtari tradicional, ekipi i Real Madridit? Merkato e futbollit, sigurisht që funksionon, por përpara ndeshjes. Pse në lojën e futbollit, tifozët nuk mund ta lejojnë kurrsesi një fenomen të tillë, ndërsa në lojën politike, mund të keqpërdoret vota e zgjedhësve?