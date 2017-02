PO NDODH/ Basha: Rama mban kriminelët në Parlament se nuk fiton dot pa ta

Në ditën e dytë të protestës, kreu i Partisë Demokratike ka folur në çadrën e ngritur para kryeministrisë. Basha tha se Rama nuk mund të fitojë zgjedhjet me votën e shqiptarëve, prandaj merr kriminelët në Parlament. Ai u shpreh se Rama do zgjedhje fasadë ndaj nuk do votim elektronik, ndërsa dje qytetarët vendosën se nuk do të ketë më zgjedhje të manipuluara.

“Nuk ranë nga qielli kriminelët. E di që nuk ja del dot. Si mund t’ia dalë një njeri që premtoi shëndetësi falas deh sot shëndetësia është në kolapsin më të madh. E dinë që nuk përballen dot me votën e shqiptarëve dhe nuk e lëshojnë njeri-tjetrin. 10 deputetët me rekorde kriminale janë akoma në parlament. Pse i mban? I mban se i duhet për zgjedhjet e ardhshme. Do ti themi kurrë më kësaj fasade… Ai nuk punoi për një mirëqenie, pasi kurrë nuk ka qenë për punësimin. Demokraci fasadë do të thotë se çfarë do që të duan shqiptarët, ata duan të ndryshojnë rezultatin. Do t’i japim fund kësaj maskarade. Nuk do të ketë më zgjedhje të manipuluara. Nuk do pranojmë kurrë një drejtësi fasadë, pasi të gjithë do jenë të barabartë përpara ligjit”-tha Basha.