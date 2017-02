Studimi: Je cfarë fantazojnë meshkujt gjatë masturbimit

Secili mashkull fantazon për diçka specifike derisa masturbon, mirëpo disa e kanë paksa të çuditshme fantazinë. Në studimin e vitit 2015, të botuar në “Journal of Sexual Medicine”, është paraqitur se për çka më së shpeshti fantazojnë meshkujt derisa masturbojnë.

▪ 64% e meshkujve kanë deklaruar që fantazojnë se si mikja i kënaq me dorë.

▪ 48% e meshkujve fantazojnë sesi prekin personat plotësisht të panjohur në transportin publik.

▪ 10% fantazojnë që partnerja urinon mbi ta.

▪9% fantazojnë që ata urinojnë mbi partneren.

▪ 16% e meshkujve kanë fantazuar sikur janë duke shikuar dy meshkuj gjatë aktit seksual, edhe pse janë deklaruar gjithsej 12% që janë homoseksualë dhe biseksualë.

▪ 29% fantazojnë sikur janë duke ejakuluar mbi partneren.

▪ 30% fantazojnë sikur janë të detyruar të bëjnë marrëdhënie seksuale.

▪ 52% e meshkujve fantazojnë që kanë marrëdhënie me femër me sisë shumë të vogla.

▪28% e tyre fantazojnë sikur kanë marrëdhënie me objekte jo të gjalla.

Disa hulumtime të ndryshme të bëra në Universitetin e Vermontit kanë treguar që në fantazitë seksuale janë përfshirë njerëzit apo objektet për të cilat pjesëmarrësit kanë thënë që me to kurrë në jetën reale nuk do të bënin marrëdhënie, transmeton Telegrafi.

Megjithatë, në fantazi patjetër duhet të ekzistojë një dozë realiteti, gjë që do të thotë që meshkujt e intervistuar shpesh kanë fantazuar për femrat apo meshkujt të cilët i njohin në jetën reale, sesa për personat nga jeta publike apo me personazhet e trilluara.

Psikologët sqarojnë që personat të cilët janë në lidhje, në fantazitë e tyre seksuale imagjinojnë fqinjën apo kolegen nga puna, nuk do të thotë që kjo është shfaqje e dëshirave të ndërdijshme, por aktivitet i zakonshëm i mendjes, që mbështetet në personazhet nga rrethi vetjak.