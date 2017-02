100 euro për 3-4 veta, zbulohet plani i PS-së për të shkatërruar protestën e 18 shkurtit

Për të vërtetuar atë çfarë thotë, Bledian Koka ka publikuar edhe disa mesazhe përkatëse, teksa po bëhen pazaret.

REAGIMI I PLOTË I BLEDIAN KOKËS:

A e dini ku kane arritur?!…

Burime te sigurta nga PS-ja me bejne me dije se ne te gjithe vendin perfshire edhe Tiranen, grupe sekseresh jane angazhuar me oferta 100 euroshe per kedo qe angazhohet te ktheje mbrapsh 3-4 veta me kusht qe ata te mos marrin pjese ne protesten e opozites ne 18 Shkurt. Une nuk jetoj ne delir dhe gjithmone kam mbajtur pergjegjesi per ate qe kam deklaruar, por edhe vete kur e lexoj kete qe kam shkruar me duket e paimagjinueshme. Por e verteta eshte kjo dhe jam i sigurte qe lakrat do dalin shpejt. Tani imagjinoni se c’fare skenari kane ne mendje ketaj lloj monstrash. Keta jane te gatshem te blejne edhe protesten, dhe vaj medet zgjedhjet. Keta qe kane blere shpirtin e 1 milione shqiptareve ku me lek e ku me mashtrime, tashme jane angazhuar te zhbejne edhe identitetin tone. Per hir te Zotit juve qe po u behen keto oferta, refuzojini se kjo eshte marrja peng dhe vrasja perfundimtare e Shqiperise tone. Per hir te Zotit ju qe jeni nisur per ne proteste, mos u ktheni pas, jo per Lulzim Bashen, jo per PD-ne…ju lutem dilni per veten tuaj, dilni per ne te gjithe. 100 euro nuk mund te vleje nderi i shqiptareve qe as floriri nuk e ka c’nderuar kurre. 100 euro nuk jepet peng shpirti. 100 euro nuk vritet e ardhmja e vendit te femijes tat o mik, o vlla!… Kurre nuk e kam kerkuar, por ju lutem shperndajeni sa me shume te mundeni, per vete e per te gjithe ne…

p.s…sa per ato qe e kane vene ne jete kete skenar ogurzi, c’fare nuk paguhet ne tavoline, shenohet ne defter…(ata e dine se cfare bejne dhe kujt duhet ti drejtohen)