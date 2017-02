“Turp i madh për BE, nëse akuzat për Vlahutin janë të vërteta”

Në një prononcim për mediat, deputetja e Parlamentit Eurpian, Doris Pack foli në lidhje me dekriminalizimin, zgjedhjet, korrupsionin dhe largimin e të rinjve, si dhe qendrimi në lidhje me ceshtjen e ngritur nga mediat për vilën e ambasadores Vlahutin. Ajo tha se kishte ndjekur me kujdes se çfarë kishte bërë qeveria pavarësisht se kush ka qenë në drejtim të vendit. Pack theksoi se ndjente një mungesë vullneti përsa i përket dekriminalizimit, narkotrafikut dhe luftës ndaj krimit të organizuar. Ajo u shpreh se do të ndihej e turpëruar nëse lajmi për vilën e ambasadores Vlahutin do të ishte i vërtetë, dhe se ky do të ishte turp për të gjithë Bashkimin Europian.

“ Për të qënë e sinqertë, do ndihesha me të vërtetë e turpëruar nëse ato që thuhen për ambasadoren e BE-së në Tiranë do ishte e vërtetë. Nuk e di, por ajo që kam dëgjuar më ka inatosur shumë. Nëse është e vërtetë, është një turp i madh për Bashkimin Europian sepse ne ju kërkojmë juve të luftoni korrupsionin dhe krimin dhe nëse dikush prej nesh është me të vërtetë i përfshirë në diçka të tillë, atëhere për ne është një turp i madh,” tha Pack.

Fjala e plotë

“Kam parë dhe ndjekur me kujdes gjithmonë se çfarë ka bërë qeveria. Ju e mbani mend që kam kritikuar sa herë ka patur diçka për t’u kritikuar, pavarësisht se kush ka qënë në drejtim të vendit. Sot jam këtu sepse po diskutojmë situatën e femrave në Shqipëri dhe në rajon. Por jam gjithashtu këtu, sepse ndjej shumë keqardhje për situatën aktuale në Shqipëri. Po e ndjek me kujdes raportimin në media dhe kuptoj se sa e vështirë është situata në Shqipëri. Ajo që kam lexuar dhe ndjekur në media më ka trishtuar. Mendoj se ka mungesë vullneti përsa i përket dekriminalizimit dhe narkotrafikut. Mendoj gjithashtu se ka mungesë shumë të madhe vullneti për të luftuar krimin e organizuar. E kam ndjekur nga afër reformën në drejtësi dhe shpresoj që kjo reformë të zbatohet sa më shpejt të jetë e mundur. Keni gjithashtu një reformë në administratën publike dhe as këtu nuk ka ndonjë rezultat të madh. Reforma zgjedhore do duhet të arrihet dhe miratohet para zgjedhjeve të ardhshme. Duhet të jenë zgjedhje në kuptimin e vërtetë të fjalës.

Më vjen me të cërtetë keq kur kam parë se në ditët e fundit, personat që janë dënuar me dënim të përjetshëm apo burgim 25 vjet, janë liruar si pa të keq. Nuk arrij ta kuptoj si mund të ndodhë diçka e tillë. Për të qënë e sinqertë, do ndihesha me të vërtetë e turpëruar nëse ato që thuhen për ambasadoren e BE-së në Tiranë do ishte e vërtetë. Nuk e di, por ajo që kam dëgjuar më ka inatosur shumë. Nëse është e vërtetë, është një turp i madh për Bashkimin Europian sepse ne ju kërkojmë juve të luftoni korrupsionin dhe krimin dhe nëse dikush prej nesh është me të vërtetë i përfshirë në diçka të tillë, atëhere për ne është një turp i madh. Për ta mbyllur, jam shumë e trishtuar kur shoh se sa e lartë është papunësia për të rinjtë.

Shumë të rinj janë larguar nga vendi juaj sepse nuk shohin asnjë të ardhme nëse qëndrojnë këtu. Nuk besoj se do preferonin të shkonin në Gjermani apo SHBA sepse ky është një vend shumë i bukur që ka nevojë për ta. Por nëse nuk ka mundësi punësimi, unë i kuptoj ata. I bëj thirrje qeveritarëve që të ndihmojnë dhe të ndryshojnë këtë situatë. Nuk mund të ketë qellim më të mirë për një politikan, sesa t’i shërbejë të rinjve në mënyrë që ata të kenë një të ardhme më të mirë. Prandaj, ju duhet të krijoni vende të reja pune. Por nëse sistemi i drejtësise dhe pronësia nuk është e qartë, atëhere kush do investojë këtu? Nëse askush nuk investon nuk do ketë vende pune. E di që ju doni të kopjoni atë që Gjermania apo Hollanda kanë bërë me sistemin e arsimit professional, por nëse nuk keni fabrika, ku mund të bashkëpunohet midis arsimit profesional dhe ndërmarrjeve, atëhere çfarë do ndodhë? Ka shumë gjëra për t’u bërë për vendin, për të rinjtë por edhe për femrat në mënyrë që të hapen vende të reja pune. Kjo është diçka te e cila duhet të fokusohen të gjithë politikanët, dhe jo të fokusohen te xhepat e tyre. Ju e dini që mua më pelqen Shqipëria, më pëlqen peizazhi, më pëlqejnë njerëzit, mikpritja juaj dhe shpresoj që ju të keni mundësinë ta bëni një vend me të vërtetë demokratik dhe një vend i cili lulëzon përherë e më shumë”.