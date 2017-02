Rrëfimi +18/Bëmë seks anal gjithë natën, i dashuri çmendej për prapanicën time

Jam një vjazë 19 vjeçe jam zhvilluar goxha si shumë nga fund shpina ime aq sa për ta ngacmuar djemtë kur të më shohin.

Një ditë vere tek sa po ktehesha nga palestra pashë mashkullin që e ëndërroja çdo natë. Ka një trup të bukur dhe fizikisht i ndërtuar pasi është edhe basketbollist. Unë zhvilloj notin dhe jam profesioniste dhe jam në këtë sport nga mosha 7 vjeçare.

Atë dite isha duke ikur për në shtëpi duke vrapuar si çdo mbrëmje dhe pashë atë duke luajtur basketboll me shokët e tij.

Ditën tjeter me kishin ftuar shoqet qe te iki ne nje club per te festuar ditelindjen e nje shoqeje. Po vishesha me speciale pasi ishte ditelindje.

Ika pas ores 10 te mbremjes me veturë vetem fare pasi isha vonuar dhe te gjitha shoqet tashme ishin atje mora dhuraten dhe hyra brenda. Isha veshur me nje fustan te bardhe te shkurter pak me rende, floket e leshuara natyrale te drejta dhe bionde e te gjata deri ne kurriz.

Pa pritur dikush me kapi per krahu, u ktheva te shihja, ishte ai me kapi dhe me tha me fal perseri thash ska asgje dhe i ika.

Por pasi mbaroi mbrëmja ai mu afrua sërish dhe më ledhatoi lehtë, ndërsa në vesh më psherëtiu, se më pëlqen shumë b… jote. Pastaj shkuam në hotel dhe bëmë seks anal. Oh sa jam kënaqur.