Pengesat politike dhe korrupsioni largojnë invesëtitorët e huaj nga Shqipëria

Nga Ervin Kaduku

Në tre vitet e fundit, asnjë investitor potencial nuk e ka zgjedhur Shqipërinë, teksa rajoni është shndërruar në oazin e industrisë automative. Stoku i lartë i investimeve të huaja që po udhëhiqet nga investimet TAP dhe në HEC-et mbi lumin Devoll pritet të fashiten shpejt nëse nuk merren masa shpejt. Në përpjekje për t’i paraprirë kësaj situate qeveria po merr në konsideratë të ndryshojë bazën legjislative për investimet e huaja. Në dokumentin e programit të reformave 2017-2019 është caktuar që qysh këtë vit të nisë puna për hartimin e një ligji të unifikuar për investimet e huaja. Ky ligj, sipas projektit të qeverisë, do të zëvendësojë ligjet ekzistuese, rregulloret dhe marrëveshjet institucionale që rregullojnë investimet, veçanërisht Ligjin mbi Investimet e Huaja dhe Ligjin mbi Investimet Strategjike si dhe ligje të tjera të lidhura me Investimet e Huaja Direkte e rregulloret në zbatimin e tyre.

Në themel të ndryshimeve do të jetë vënia e një mekanizmi të gjurmimit dhe të menaxhimit të ankesave të investitorëve me qëllim zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen investitorët gjatë ushtrimit të biznesit të tyre në vend.

Por ka një paradoks mes kostove dhe përfitimeve dhe kostove që do të ketë hartimi dhe zbatimi i bazës së re ligjore për investimet e huaja. Kostoja vlerësohet rreth 70 milionë dollarë dhe është një kredi e siguruar nga Banka Botërore nëpërmjet programit “Huadhënia për politikën e zhvillimit të konkurrueshmërisë” për Shqipërinë). Teksa qeveria shqiptare, përmes Mekanizmit të Zgjidhjes së Ankesave të Investitorëve, pritet që të absorbojnë rreth 60 milionë USD në investime.

Ministria e Ekonomisë argumenton se Ligji i ri mbi investimet do të sigurojë përputhjen me standardet e punës, sigurisë dhe ato mjedisore dhe rregulloret në brendinë e tyre ne legjislacionin vendas dhe në traktatet përkatëse ndërkombëtare, në të cilat Shqipëria është pjesëmarrëse. ”Përfitimi i niveleve më të larta të IHD-ve bazuar në kuadrin e ri ligjor, do të rrisë punësimin dhe do të fuqizojë rolin e Shqipërisë në zinxhirët globalë të vlerës.

Reforma e propozuar është pjesë e prioriteteve të Programit të Qeverisë, ERP 2017-2019 nën masën e reformës së fuqizimit të tregtisë, Shtylla I “Rritja e Integruar e SEE 2020, BIDS 2014-2020 dhe kontribuon në rritjen e Konkurrueshmërisë.

Politikat

Investimet e huaja mund të vijnë vetëm në rast se politikat qeveritare ndryshojnë. Tani nuk mund të kërkohen vetëm Call Center nga Italia, por shërbime të tjera outsource, si kontabilitet, apo shërbime IT, nga kompani të njohura amerikane, gjermane, zvicerane e franceze, gjë që tregon se dhe krahu i punës në Shqipëri tashmë të jetë i një cilësie të lartë, me aftësi më të kualifikuara.

Në këtë mbledhje u paraqit një studim i realizuar nga AVASANT, “Udhërrëfyes për promovimin e integruar të investimeve në sektorin e BPO në Shqipëri” që prek dhe avantazhet në tregun e punës për këtë sektor. Studimi ka bërë një vlerësim të trendit ndërkombëtar të BPO dhe mundësive që paraqet Shqipëria për të zhvilluar këtë sektor, duke nxjerrë në pah avantazhet dhe sugjerimin për përmirësime. Më tej, bazuar në gjetjet e këtij studimi, Sekretariati i Këshillit të Investimeve analizoi gatishmërinë e tregut të punës në sektorin e BPO-ve. Për këtë u realizuan 33 takime, ku 17 janë biznese BPO me një numër punonjësish afërsisht 10 000, ekspertë të burimeve njerëzore, shoqata biznesi dhe institucione publike, si dhe u përgatit online një Anketë e plotësuar nga rreth 16 kompani BPO. Ky anketim tregoi dhe problematikën e tregut të punës ku çështje kryesore u identifikuan, mungesa e njohurive të avancuara në këtë sektor, çështja e statistikave të sektorit të BPO-ve si dhe mungesa e një analize të nevojave të biznesit për profesionet apo aftësitë e kërkuara.

Paga minimale

Një nga politikat më tërheqëse për të huajt mbetet paga e ulët minimale. Por kohët e fundit kjo do të rishikohet, çka ka ngjallur debat. Këshilli Kombëtar i Punës do të mblidhet të premten për të diskutuar rritjen e pagës minimale për sektorin privat. Aktualisht, minimumi me të cilin biznesi mund të paguajë punonjësit, me ligj është 22 mijë lekë. Por përfaqësuesit e sektoit privat thonë se ky vendim mund të sjellë efekte negative. “Ka gjasa të rrisim në mënyrë artificiale kostot e produkteve dhe efekti do të jetë: ose do të reduktohet eksportin, ose bizneset do të jenë të detyruara të reduktojnë punonjësit, me rentabilitet të ulët”, thotë Alban Zusi, president i Qendrës Shqiptare të Eksporteve.

“Këto lekë do merren tek përfitimi neto i ndërmarrjes që është rreth 8.7 për qind, i cili do të zvogëlohet dhe do të vejë në 3.4 për qind. Nuk ka asnjë ekonomist në botë që pas kësaj goditjeje të sugjerojë vazhdimin e këtij biznesi sepse është i suksesshëm”, thotë Gjergji Gjika, kryetar i Dhomës së Fasonistëve. Megjithatë, Gjika e ka një propozim. “Të propozohet një rritje 5 për qind dhe me këtë nivel ne mund të ulemi të diskutojmë. Por nëse shkohet më tutje është e palogjikshme”, thotë Gjika.

Ndërsa Alban Zusi, i cili ka qenë vetë pjesë e kësaj qeverie, i kërkon sot asaj zhveshjen e biznesit nga disa kosto që nuk sjellin vlerë të shtuar. “Për shembull, heqja e detyrimit për përkthim dhe noterizim të certifikatave veterinare dhe fito-sanitare në import. Është një kosto prej 5 milionë euro burim real, që mundëson qoftë edhe rritjen e pagave”, thotë Zusi.