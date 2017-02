Loja e “rapsodëve” të Fondacionit: Nga politika e ndërkombëtarëve të Tiranës tek shoqëria civile e media

“Njerëzit e Soros të infiltuar në qeveri, në çdo aparaturë shtetërore, në zyrat e delegacionit të BE-së, në mediat e kamufluara si të lira e të pavarura e deri tek anëtarë të shoqërisë civile”.

“Ky grupim që mund të cilësohet edhe si “papagajtë e Soros” në Shqipëri, ka krijuar një rrjet të tërë që i ngjan një “oktapodi” i cili i ka përhapur “tentakulat” e tij në çdo qelizë të vendit”.

Ndonëse prej vitesh ishte përfolur në qarqe të caktuara të politikës e medias përfshirja e thellë e rrjetit të miliarderit filantrop amerikan George Soros në Shqipëri, kohët e fundit janë zbardhur edhe më shumë detaje lidhur me aktivitetin e Fondacionit që ai kontrollon me seli në Tiranë. Nëse më parë njiheshin publikisht lidhjet e Soros me të majtën në përgjithsë si edhe sponsozimi prej rrjetit të tij, i karrierës së një sërë politikanëve shqiptarë me bursa jashtë vendit, tani po mësohen specifikishit edhe tentakulat e tjera të Fondacionit të shpërndara në cdo aparaturë shtetërore, në shoqëri civile, në media e madje në organizmat ndërkombëtarë të akredituara në vend. Ky grupim që mund të cilësohet edhe si “papagajtë e Soros” në Shqipëri, ka krijuar një rrjet të tërë që i ngjan një “oktapodi” i cili i ka përhapur “tentakulat” e tij në çdo qelizë të vendit.

Politika e organizmat ndërkombëtarë

Soros ka qenë një ndër “kumbarët” kryesore të karrierës politike të një pjese të mirë të drejtuesve aktualë të vendit. Soros njihet si tutori i karrierës politike të kryeministrit Rama dhe kryebashkiakut Veliaj, ku ky i fundit e ka pranuar publikisht se e kishte nder të ishte një ndër njerëzit e mbështetur nga Sorosi. Filantropi amerikan ka sponsorizuar me bursa jashtë vendit një pjesë të mirë të klasës aktuale politike. Ndërkohë një pjesë e mirë e qeveritarëve aktualë cilësohen si prurje të mbështetura në karrierën e tyre nga organizatat e kontrolluara nga Soros në Shqipëri. Po ashtu Soros ose rrjeti që ai drejton njihet edhe për lidhjet e krijuara me një “grupim” brenda demokratëve, të cilët kanë marrë mbështetje të gjerë nga Fondacioni për të arritur në postet ku janë aktualisht.

Por nëse në aspektin politik është folur shpesh, sidomos kohët e fundit, për lidhjet e Soros me socialistët në veçanti dhe klasën politike në tërësi, ajo që po përhapet gjithnjë e më shumë si një “petë byreku” janë lidhjet e Fondacionit me organizmat ndërkombëtare të akredituara në vend. Në këtë mes, një ndër personat e implikuar më fort në lidhjet me organizatat dhe rrjetin n Soros në Shqipëri rezulton të jetë ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë Romana Vlahutin. Kjo e fundit rezulton e përfshirë në bashkëpunim të ngushtë me Fondacionin, jo vetëm në saj të faktit se një pjesë e njerëzve të Soros figurojnë si pjesë e bordit të KE-së në Tiranë por edhe për shkak të linjës së bashkëshortit të saj, i cili është anëtar i Fondacionit në Bosnje.

Por ta nisim nga e para. Vetëm pak ditë më parë u zbulua se në një nga projektet më kryesore të Delegacionit të Këshillit të Evropës në Tiranë po kontrollohej nga përfaqësues zyrtarë të Fondacionit Soros për Shqipërinë. Akademia e Studimeve Politike, një OJF e cila zbaton një projekt të rëndësishëm të BE-së që prej vitit 2009, që është një projekti i financuar nga BE-ja, ofron prej vitesh trajnime luksoze dhe siguron udhëtime/seminare ndërkombëtare për personat e përzgjedhur. Dhe ajo që bie në sy në këtë çështje është fakti se dy anëtarë të bordit të këtij projekti të rëndësishëm të BE-së, janë njëkohësisht dhe anëtarë të Bordit Drejtues të Fondacionit për Shoqërinë e Hapur (Soros). Bernard Zeneli Sotiraq Guga rezultojnë të dy njëherazi dhe anëtarë bordi të Fondacionit Soros, por edhe anëtarë të bordit drejtues të projektit të BE-së për studimet politike.

Ndërkohë sipas një tjetër lajmi të konfirmuar, bashkëshorti i ambasadores Romana Vlahutin, Vlado Azinoviç është edhe anëtar i bordit drejtues të Fondacionit për Shoqërinë e Hapur në Bosnjë, fondacion ky i cili ushqehet me fonde nga financieri George Soros. Vlado Azinovic, i cili është lektor universiteti dhe studiues i çështjeve të sigurisë dallon që në postimet e tij si një “sorist”, pasi po të hedhësh një sy llogarisë së tij zyrtare në ‘twitter’, vë re se postohen informacione mbi rrezikun që i kanoset SHBA-ve dhe njerëzimit nga zgjedhja e presidentit Donald Trump.

Më herët “IBNA” shkruante se bashkëshorti i ambasadores Romana Vlahutin, Vlado Azinoviç rezultonte si drejtues i dy projekteve të mëdha biznesi në Shqipëri. Nga njëra anë është linja hekurudhore Shqipëri-Mal i Zi dhe nga ana tjetër janë sistemet e sigurisë të shtetit shqiptar. Në këtë formë, një tjetër “sorist” pritet t’i shtohet fuqishëm “korit” të themeluar prej kohësh në Shqipëri.

Po ashtu një tjetër rast është edhe ai i përgjegjëses për fondet e BE-së të cilat vijnë për shoqërinë civile në Shqipëri. Në këtë post u zgjodh këshilltarja e kryebashkiakut Erion Veliaj, i cili ka pranuar me krenari se është një ndër njerëzit e sponsorizuar nga Soros. “Keshilltarja e Erion Veliajt, Enkeljeda Lopari Bregu kuptohet nje nder njerezit e mbeshtetur te Sorosit, dhe mbi te gjitha nje AntiTrumpiste. Dhe ju e dini si e fitoi vendin e punes ne BE? Ishin 3 finaliste ne konkurs! Kjo u fut pa rradhe mgjths ishte e katerta (dmth e skualifikuar) sepse telefonata e Lali Erit per Vlahutin eshte e parezisuteshme”, shkruante pak ditë më parë avokati Altin Goxhaj, një prej aktivistë më në zë të shoqërisë civile kundër Soros. Në të njejtë linjë pak ditë më parë një media e njohur në Maqedoni “Republika.mk” botoi një analizë të gjatë që merret deri në detaje me organizatat joqeveritare dhe individët që sipas saj financohen nga fondet e miliarderit hungarezo- amerikan, Soros. Sipas saj, edhe fonde të tjera nga SHBA dhe BE, kontrollohen nga ky rrjet me qëllim ndikimin në politikën dhe vendimarrjen në Shqipëri.

Ndërkaq vetë ambasadorja Vlahutin është akuzuar shpesheherë si nga opozita ashtu edhe nga media për njënanshmëri politike në qëndrimet e saj. Dhe duket se lidhja e ambasadores me kryeministrin Rama dhe qeverinë e tij vjen pikërisht prej “sponsorit” të përbashkët: George Soros. Një ndër rastet më të pastra të njënashmërisë së ambsadores është ai që lidhet me parcelat me kanabis dhe trafikun e shfrenuar të drogës. Ndonëse nga Brukseli zyrta por edhe nga PE kanë theksuar se, : “lufta kundër krimit të organizuar dhe lufta kundër trafikut të drogës është një nga prioritetet kryesore për Shqipërinë dhe Ballkanin”, ambasadorja Vlahutin nuk është parë e dëgjuar asnjëherë të flasi për këtë fenomen.

Dhe së fundmi sa i përket organizmave ndërkombëtarë dhe lidhjes së tyre me miliarderin 86-vjeçar, dje u publikua në media një foto ku kishin dalë së bashku deputetja e e Parlamentit Europian Monica Macovei dhe Georg Soros, filantropi që ka financuar partitë e majta. Monika Makovei së bashku me Ëeber, Alina Mungiu, Cristian Parvulesc, Mihai Razvan Ungureanu, Adrian Cioroianu janë pjesë udhëheqëse e Rrjetit të Hapur Soros në Rumani. Njëkohësisht Macovei është deputetja që drejton komisonin e përbashkët shqiptar në Parlamentin Europian bashkë me Deputetin socialist Taulan Balla. Në të gjitha mbledhjet e këtij Komisioni, është vënë re se deputetja e PE nuk ka folur asnjëherë për situatën e kultivimit të drogës në Shqipëri kur në të gjitha mediat europianë është bërë jehonë. Madje deputetë të PD-së në mbledhje kanë guxuar e ngritur zërin edhe kundër saj duke vënë në dukje njëanshmërinë e qëndrimeve.

Shoqëria civile dhe media

Sorosi në Shqipëri ka treguar vazhdimisht në dy dekada një vëmendje të veçantë për median, të cilën e shikonte si mjet të manipulimit të individit dhe të mendësisë kolektive të shoqërisë. Filantropi amerikan nuk i ka kursyer paratë e investuara në media, por këto kanë shkuar kryesisht për të blerë në mënyra të ndryshme gazetarët dhe drejtuesit e mediave. Nëse do të flisnim me emra konkretë, ndër mediat kryesore të financuara nga Soros është agjencia “BIRN”. Po ashtu miliarderi filantrop ka shtrirë dorën e tij edhe në disa media të tjera që kamuflohen në treg sit ë lira e të pavarura, po realisht botuesit e saj janë njerëz të dalë nga rrjeti i filantropit, ose edhe më shumë, njerëz të sponsorizuar nga ai në karrierë e pjesëmarrës në projketet e ndryshme të Fondacionit.

Ndërkohë i gjerë dhe i thellë është edhe ndikimi i Soros në shqoërionë civile shqiptare. Një pjesë e mirë e kësja shoqëria, që në publik trumbeton me të madhe të drejtat e njeriut apo edhe respeketimin e demokracisë dhe ligjeve nuk janë gjë tjetër vetëm se organizata “shtojcë” e Fondacionit “Shoqëria e hapur për Shqipërinë”. Në faqen ëe këtij të fundit zyrtare në ëeb në pjesën ku flitet për shoqërinë civile theksohet pa asnjë mëdyshje se,: “programi i shoqërisë civile të Fondacionit ka si prioritet kryesor të strategjisë së tij mbështetjen e një shoqërie civile aktive dhe të qëndrueshme”. E në fakt kjo “mbështetje” është përkthyer në strategji dhe veprimtari në favor të taktikës së përgjithshme të Fondacionit. Ndërkaq vetëm pak ditë më parë u mësua se drejtimi i bordit të Soros në në Shqipëri ka pësuar ndryshime. Gazetarja e njohur e Ora News, Ilva Tare ka pranuar se ka pak kohë që ka marrë postin e drejtueses së bordit të Fondacionit “Shoqëria e hapur për Shqipërinë”, ku ky i fundit ka në përbërjen e tij gjashtë anëtarë dhe një kryetar Bordi, që funksionon si strukturë këshillimore. Ilva Tare ka qenë më parë anëtare e bordit të këtij Fondacioni, ndërkohë që me largimin e Remzi Lanit, ka zënë vendin e tij në drejtimin e Bordit. Por sipas avokatit Goxhaj kjo lëvizje në kryesimin e bordit të Fondacionit ëështë një diversion. “Arsyeja pse Ilva Tare u vendos në krye të Soros bëhet për t’i thënë amerikanëve të Trump se Soros në Shqipëri ka në krye gruan e ish-Kreut të PD Eduard Selami (i cili ishte edhe në takimin me Soros në 6 Dhjetor 2014!). Ky është një diversion i pastër!”.