Horoskopi ditor për diten e mërkurë – 15. shkurt 2017

DASHI

Sot do jeni me te afërt me partnerin tuaj dhe do flisni hapur edhe për disa çështje delikate. Me ne fund do iu gjeni një zgjidhje dhe do ndiheni shume me te qete. Beqaret do kenë dashuri me shikim te pare ne momentin qe me pak do e presin. Ne planin financiar do hasni plot vështirësi. Ne disa momente madje do ndiheni edhe keq pasi nuk do arrini dot te kryeni shpenzimet e nevojshme.

DEMI

Ka rrezik qe te jeni disa te largët me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe nuk do përjetoni emocionet qe keni dëshiruar gjithmonë. Beqaret nga ana tjetër nuk do ndihen ende gati te fiksohen diku pasi tani për tani do kenë thjesht disa pëlqime për persona te ndryshëm. Me shpenzimet tregohuni sa me te logjikshëm qe te mundeni dhe gjendja do mbetet e mire.

BINJAKET

Ju te dashuruarve do ju mungoje tërësisht realizmi sot dhe mund te kërkoni gjera te pamundura nga ai qe keni ne krah. Rikthehuni sa me pare me këmbë ne toke, pasi ne te kundërt do vuani. Beqaret nuk do jene me fat ne dashuri dhe jeta e tyre do vazhdoje te mbetet e njëjtë. Ne planin financiar nuk do ndodhe asgjë e keqe pasi ne çdo moment do jeni te arsyeshëm.

GAFORRJA

Planetët do sjellin mosmarrëveshje dhe probleme ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Për shume gjera nuk do bini dakord me partnerin dhe secili prej jush do kërkojë me ngulm te behet si thonë ata. Beqaret do e gjejnë personin e përshtatshëm vetëm ne orët e mbrëmjes. Buxheti nuk do jete i keq, megjithatë mire është te mos ndërmerrni shume rreziqe duke shpenzuar pa llogari.

LUANI

Sot do diskutoni gjere e gjate me partnerin tuaj për çdo gjë qe ju shqetëson dhe do gjeni zgjidhjet me te mira për gjithçka. Marrëdhënia ne çift ka për te qene e jashtëzakonshme ne mbrëmje. Jeta sentimentale e beqareve nuk do ketë ndryshime te mëdha. Ne planin financiar duhet te jeni shume strikte ne mënyrë qe gjendja te mos ketë asnjë lloj problemi.

VIRGJERESHA

Nuk duhet te merrni vendime ndërkohë qe jeni me nerva ju te dashuruarit sepse do bëni gabime për te cilat nuk do ketë me kthim mbrapa. Disa beqare do kenë takime eksplozive, ndërsa disa te tjerë duhet te bëjnë edhe pak me shume durim. Buxheti do jete serish i paqëndrueshëm për shkak te faturave te majme qe do keni për te paguar. Gjithsesi kjo nuk do te thotë qe ju te alarmoheni

PESHORJA

Dita e sotme do jete e paqëndrueshme për ata qe janë ne një lidhje. Here do dashuroheni me pasion me atë qe keni ne krah dhe here do debatoni ashpër me te për gjera pa rëndësi te madhe. Për beqaret nuk ka ardhur ende koha e duhur për te ndryshuar statusin. Për financat do jete dita ideale qe situata te përmirësohet sa me shume. Do mund te bëni edhe disa investime.

AKREPI

Sot duhet te mendoni patjetër për diçka te veçante ju te dashuruarit ne mënyrë qe marrëdhënia ne çift te ngrohet me shume. Çdo gjë do jete e lejuar vetëm për momente emocionuese. Beqaret do realizojnë disa takime interesante, por do preferojnë te presin edhe pak kohe para se te hedhin hapa. Ne planin financiar duhet te kufizoni ne maksimum shpenzimet qe t’ia dilni mbanë.

SHIGJETARI

Dite e ngrohte dhe e bukur do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Ne çdo moment do ndiheni mire pranë partnerit dhe kënaqësitë do jene te forta. Beqaret duhet t’i shprehin ndjenjat dhe pëlqimet pasi ne te kundërt do iu ikin nga duart personat qe simpatizojnë. Ne planin financiar nuk ka për te pasur aspak probleme apo vështirësi.

BRICJAPI

Nëse nuk doni te keni probleme me partnerin tuaj, mundohuni te silleni mire me te, ta respektoni dhe për çdo gjë te bashkëpunoni. Beqaret me ne fund do e realizojnë takimin e ëndrrave te tyre dhe bota do marre një tjetër ngjyre. Ne planin financiar duhet te kënaqeni me qëndrueshmërinë qe do mbizotërojë dhe ne asnjë mënyrë nuk duhet te bëni sakrifica ekstreme.

UJORI

Sot do merren vendime shume te rëndësishme për ata qe janë ne një lidhje. Nëse prej kohesh jetën e tyre e ka pushtuar monotonia dhe mërzitja mund te vendoset edhe për një ndarje te përkohshme. Beqaret nuk do e kenë mendjen tej jeta sentimentale, por papritur do takohen me disa persona qe do i bëjnë t’iu rrahe zemra fort. Ne planin financiar duhet t’i zgjidhni sa me shpejt problemet sepse situata mund te ndërlikohet me tepër.

PESHQIT

Ka rrezik te jeni tej mase xheloze sot për atë qe keni ne krah dhe kjo gjë do ju shtyje here pas here te debatoni. Mos mendoni se duke qene me ju ai duhet te shkëputet nga bota dhe nga miqtë. Beqaret duhet te tregohen sa me te duruar dhe nuk duhet te besojnë tek cilido qe do i joshe. Financat vështirë se mund te ekuilibrohen shpejt, kështu qe do ju duhet te bëni pak me tepër durim.