Ëndërr e padëgjuar, ‘‘Marina Vjollca dridhej kur bënte seks me mua’’

“E shikoj tani që është bërë figurë publike dhe i them vetes shpesh,”Kë ke pasur në prehër dikur” apo siç i them “Kë super femër ke pasur dashnore atëherë kur e kënaqte vetëm një çokollatë “Lacta” .

Marina Vjollca sot është femra, që zgjon imagjinatën e çdo djaloshi, për ta pasur njëherë pranë vetes, ose i thonë për të bërë njëherë seks me Marinën. Megjithëse nuk do të donin ta bënin vetëm njëherë. Ishte e vogël atë kohë, sa kishte filluar të prezantonte Top-Selectin. Filluan shkëndijat e para të ngacmimit. I vardiseshin lloj-lloj tipash. Ishin nga këta që kishin para në duar, por filluan dhe të tjerë, që deri më dje nuk e njihnin fare dhe iu kthye Marina në fiksim. Kishte dhe ndonjë “katundar” (me gjithë respektin se janë çuna të mirë shumë, po në këtë rast e kam fjalën për ata që e teprojnë me budallëkun). Marina para se të lidhej me mua kishte pasur dy- tre lidhje të tjera, që në adoleshencë, por më pas në rrethana krejt shoqërore u njohëm bashkë. I pëlqente tipi im. E kishte të theksuar, që një tipar që e tërhiqte shumë tek meshkujt ishte humori dhe gjallëria. E donte djaloshin e krahve të saj, një djalë që ta mbante në biseda vetëm të qeshur. Unë isha në universitet atë kohë dhe nuk shkoja shumë mirë të them të drejtën. Dilja netëve me dy shok të ngushtë dhe endeshim “pub-eve”, duke harxhuar shuma të mëdha lekësh. Njëri nga shokët e mi ishte djali i një sipërmarrësi shumë të fuqishëm në Tiranë, ai shpesh herë na ftonte. Ishte dhe koha kur pija “bar”. E nejse, se doja të dilja tek “bari”. Sa herë që duhet të shkoja të takoja Marinën pija një cigare “bar”. Më jepte stimulim, që ta bëja më të bukur momentin me Marinën. I hipja makinës dhe e merrja përherë tek një vend, që më priste në mënyrë të rregullt, pastaj i hipnim makinës dhe shkonin larg andej nga ajo që quhet sot rruga që të çon në TEG, por në fakt tani kur e mendoj, ajo në mendjen ishte “rruga për të hulumtuar gjoksin e Marinës”. Nëse tek unë e tërhiqte humori apo ku di unë, tek ajo femër mua më rrëzonte buzqeshja gjatë bisedave dhe gjoksi i bukur gjatë çasteve kur kryenin marrëdhënie ose kur binim në delirin e puthjeve. Kishte filluar bënte biseda perverse. I pëlqenin bisedat për seksin. Fillonte zhvishjej vetë dhe nuk e kishte më atë ndrojtjen e parë. Më prekte shpesh herë gjatë makinës në vend të nxehta, madje njëherë e mbaj mend, që Marina ishte dhe vajza që më kafshonte dhe veshin…

Ndërsa dora ime në gjoksin e saj, rrinte e fjetur si shenja e “Mjaftit”. Kishte momente të mërzitura kur e humbte gjykimin. Thoshte gjithë histerizëm “ndaloje makinën” dhe shtrinte sediljen e makinës dhe hidhej direkt në mbi prehërin tim. Më zhvishte, “i binte” nja dy herë penisit dhe qeshte duke më thënë “e ke të shëmtuar, me këtë zhapën”… Unë i thoshja fjalë nga më të ndryshmet dhe pastaj ia hiqja komplet rrobat dhe për një kohë të gjatë “lëpija dhe puthja gjoksin e saj të cmendur” ose “ filloja dhe i bëja seks oral unë asaj, jo ajo mua”… E ndjeja të shëmtuar të ndodhte e kundërta…

Kurse akti ishte një eros më vete, si i thonë këta me fjalë të mëdha, por në fakt për ta thënë hapur “seksi” me Marinën ishte njëlloj sikur Marina ishte bisha e papërmbajtur për mos të ma ulur kurrë. Të them të drejtën kur isha me “bjonden” më ngjante vetja sikur kisha lindur me “atë mikun” ngritur. Ngjeshej mbi mua dhe kapte ata flokët dhe përmëndte “Zotin”, po nuk e thoshte anglisht si bënin pornostaret. Çasti më i bukur, që më ndodhte me Marinën ishte momenti, kur unë nuk prishesha dhe ajo ngaqë e kishte kaluar orgazmën fillonte dhe dridhej. Po, Marina Vjollca dridhej kur bënte seks me mua… në atë moment më doli gjumi!

E gjitha ishte një ëndërr!

Shënim: Kjo është një letër e sjellë në Facebook-un tonë nga një fans që do të qëndrojë anonim. Po e sjellim si letër si për të treguar deri ku shkon fantazia e meshkujve ndaj vipave!/Lexo.al