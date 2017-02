Dhjetë veshjet që ju bëjnë të dukeni më tërheqëse (FOTO)

Një hulumtim i realizuar nga Who What Wear ka nxjerrë në pah gjërat që meshukjt i shohin si më tërheqëse tek femrat.

Fustani i zi

Fustani i zi i shkurtër është një domosdo e garderobës. Është ideal për raste të veçanta dhe veshje të përditshme dhe do t’u bëjë të ndjeheni dhe dukeni e parezistueshme.

Takat e larta

Diçka të kuqe

Disa gjëra janë elemente dalluese të sensualitetit femëror dhe ngjyra e kuqe është njëra nga to. Shkencëtarët thonë se femrat që veshin kuq janë më tërheqëse për meshkujt, qoftë edhe nëse ai është thjesht buzëkuq.

Krahëzbuluar

Fustani i hollë, i ngjitur pas trupit

Dallimi mes të qenit sensuale dhe vulgare qëndron në të mostreguarit e cdo gjëje përnjëherë. Një fustan i hollë i ngjitur pas trupit nuk kërkon që ai të jetë domosdoshmërisht i shkurtër, por vëmendjen do t’ua ofrojë të gjithën.

Setër lëkure

Dantellat

Veshje me shpinën hapur

Pantallona të kaltër dhe bluzë të bardhë

Ndonjëherë gjërat e thjeshta janë më të mirat. Gjithmonë do të dukeni bukur me një kombinik klasik të pantallonave të kaltër apo të zinj, me një veshje të bardhë në pjesën e epërme.