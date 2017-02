Aspirinë dhe mjaltë, për një fytyrë të lëmuar dhe pa rrudha

Tweet on Twitter

Përshtati në shqip për gazetën “Shëndet+”: Blertina Koka

Edhe pse vdesim të testojmë maskat dhe trajtimet për kujdesin e fytyrës më të fundit që kanë dalë në treg, asnjëra nuk është më e mirë se maskat natyrale. Nëse ju është mbushur fytyra me puçrra, atëherë mund të provoni maskën me aspirinë.

Aspirina kimikisht është e njëjtë me acidin sacilik, i cili ndihmon për pastrimin e fytyrës. Vetëm përzieni ilaçin me tre ingredientë të tjerë (i keni në kuzhinën tuaj) dhe mund të krijoni një maskë shumë të mirë për fytyrën, e cila do ta pastrojë, zbusë dhe shkëlqejë atë.

Përbërësit:

4 ose 5 aspirina

një lugë gjelle ujë të vakët

mjaltë ose kos (sipas dëshirës)

Përzieni aspirinën me aq ujë sa duhet për të bërë pastën. Nëse e doni maskën më të trashë, i shtoni mjaltin, ndërsa nëse preferoni një maskë qetësuese, atëherë shtoni kos. Aplikojeni maskën në fytyrë dhe lëreni të thahet. Më pas hiqeni me kujdes me ujë të vakët.

Shënim: Disa njerëz janë alergjik ndaj aspirinës, prandaj bëni një test tek krahu para se ta vendosni maskën në fytyrë.