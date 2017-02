18 shkurti/ Basha në Shkodër: Gati për marshim, qeveria palë me krimin

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha është ndalur ditën e sotme në Shkodër, ku është takuar me banorët e këtij qyteti. Teksa i ka ftuar që t’i bashkohen protestës së 18 shkurtit, kryedemokrati ka theksuar se në këtë datë do të zhvillohet një lëvizje e madhe për t’i nxjerrë shqiptarët nga gjendja e vështirë.

Basha ka akuzuar kryeministrin Rama se qeveria që ai drejton ka braktisur qytetarët, pasi i ka mashtruar me premtime.

“Jemi gati për marshim. Koha e kriminelëve po mbaron. Qytetarët janë braktisur e mashtruar me premtime. Qeveria është bërë palë me krimin, ka bërë pakt me kriminelët për të vjedhur votat. Shqipëria është në depresion. Më 18 shkurt nis një lëvizje e madhe. Qeveria që do vijë nuk do vjedhë taksat e shqiptarëve”, tha Basha.