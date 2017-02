Vrasje të bëra nga shtrigat

Vrasjet e bëra nga shtrigat

Historitë me shtrigat I kemi lexuar nëpër përralla apo I kemi parë nëpërmjet filmave. Shumë vrasje në histori janë bërë si shkak I gënjeshtërt I shtrigërisë. Por këto vjasje janë bërë vërtet nga shtrigat.

Wayan Hartung Senior

31 korrikun e 2015 ishte “hëna e kaltër” që do të thotë dy hënë të plotë brënda muajit. Kjo gjë ndodh cdo 3 vjet. Atë natë në Pensakola të Floridës, Ëonsil Smith 77vjece si dhe dy djemtë e saj Thomas dhe William përkatësisht 49 dhe 47 vjec ishin vrarë në shtëpinë e tyre. U ishte prerë fyti e ndërsa Richard ishte goditur edhe me plumb në kokë. Policia bëri me dije se kufopmat ishin të vendosura si për ndonjë ritual. Në tetor të 2015 u arrestua vëllai I tyre Ëayan Hartung Senior . Në një deklaratë policia shprehu se kjo vrasje mund të jetë si motiv I një shtrigërie sepse atë natë ka qënë edhe nata e “Hënës së Kaltër” që ka lidhje me vikanët praktikuesit më të mëdhenj të fesë së vjetër pagane. Familjarët kishin deklaruar më herët se Ëaya praktikonte ritet e kësaj feje dhe se kishte një libër me ritual në zyren e tij. Pritet që në mars Ëayan të dalë para gjykatës.

Louse dhe Loy Stone

Të vetshpallur viktima Louse dhe Loy vinin nga Teksas.

Dy javë para natës së së shtrigave në vitin 1977 kishin dalë në një television local dhe ishin shprehur se ishin shtriganë dhe se do të mbanin një seminar për vikanët.Kjo gje kishte ngjallur kuriozitet tek adoleshentët të cilët kishin vendosur që atë natë të shkonin në shtëpinë e ciftit. Duke I rënë borivë dhe duke ulëritur ata kërkonin që cifti të hapte dyert e shtëpsë. Kjo gjëndje irritoi ciftin dhe lajmëroi sherifin e zonës për ti ndaluar.Pas largimit të sherifit në oborrin e shtëpisë shkuan edhe disa adoleshentë të tjerë . Ata dëgjuan krisma nga arma e gjuetisë. Dy prej tyre u lënduan dhe ndërsa vajza 15 vjecare mbeti e vdekur. Sigurisht që cifti nuk pranoi krimin.

David Nieberg

Në vitin 1975 përtkatësisht muaji shkurt Billy kishte marrë tre pasagjerë në Ohajo që ishin duke udhëtuar nga virxhinia. Pasagjerët ishin Davis Neiberg e dashura e tij Dii Lu dhe miku I tyre Keneth Robert Huston. Kishin udhëtuar së bashku deri pranë një shtëpie të cilën Billy e kishte marrë me qira. Natën e parë Nieberg kishte marrë thikën dhe I kishte hequr kokën Hustonit teksa ishte në gjumë. Pas kësaj e kishte goditur edhe 36 herë me thikë duke I thënë “vdis o dreq, vdis o shejtan”. Më pas bashkë me Davis e kishin marrë trupin dhe e kishin vendosur në bagazhin e makinës .Ishin larguar dhe kishin hedhur trupin në një rrugë të Virxhinias. Më 6 mars Nieberg kishte pranuar në një spital psikiatrik se kishte qënë dëshmitar I një vrasje.