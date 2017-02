Video/ Drama e gruas që u braktis nga burri dhe shiti gjithçka për djalin

Grupi i xhirimit i emisionit “STOP” ka udhëtuar në Goricaj të Divjakës për një rast të pazakontë. E moshuara Vangjelina Stambollxhiu i ka dhënë avokatit Perlat Koçillari 25 milionë lekë të vjetra, për t’i nxjerrë djalin nga burgu. Por avokati mashtrues, as djalin nuk e liron dhe as paratë nuk ia kthen. Në këtë moment për Vangjelinën nis një kalvar ligjor, por edhe një dramë sociale.

“Kam pasur nevojë për një avokat për mbrojtjen e djalit se kishte probleme ligjore. Në vitin 2009 dy të njohurit tanë më sugjeruan një avokat që quhet Perlat Koçillari. Kur më kërkoi lekë më kërkoi një shumë të madhe.”, tha e moshuara.

Sa ju kërkoi?

Si fillim më tha rreth 70 milion lekë. Unë i thashë ku t’i gjej unë këto lekë dhe më tha që shit çfarë të kesh, dyqane, shtëpi, toka çfarë të kesh. Pastaj u detyrova pa e pyetur as burrin shita pronën në vlerën e 27 milion lekë. Ndërkohë 25 milion lekë ia kam dhënë kokërr më kokërr avokatit.

Ju nuk morët asnjë lloj dokumentacioni që vërteton që ju i keni dhënë shumë e parave avokatit Koçillari?

As prokurën që kam marrë avokat sepse me idenë që do t’i sillte ai të nesërmen. U detyrova dhe bëra edhe një prokurë që ia kam dhënë këto lekë borxh sepse nuk më kishte dhënë 4 vjet as prokurë si avokat, as prokurë që më ka marrë kaq lekë.

Pas 4 vjetësh ju bëni një prokurë sikur ia jepni këtij zotërie lekët borxh. Çfarë lidhje keni më këtë avokat?

Nuk kam asnjë lloj lidhje, vetëm për mbrojtjen e djalit. Këtë prokurë e kam bërë në 10 qershor të 2014 duke më thënë edhe djali, që të paktën të kemi një prokurë që na i ka marrë këto para sepse mund të mohojë edhe këtë. U detyrova e bëra prokurën për katër muaj afatin.

Pasi çuat çështjen në Krimin Ekonomik çfarë u arrit? Pse nuk u kthyen lekët?

Premtoi që do më jepte 30 metra katrorë dyqan në Durrës, tek pallati që kishte ndërtuar ose këto ishin si garanci që gjoja të isha bashkëpronare me të. Unë këtë e kisha më shumë si garanci. Më pas bëra ankim në Prokurorinë e rrethit të Tiranës dhe atje u hetua ku sërish ishte në favorin e tij dhe fajtore isha unë.

U mbyll çështja?

U mbyll çështja dhe unë më pas kam bërë ankim tek Prokuroria e Krimeve të Rënda. Më pas shkova në një avokat tjetër në Tiranë për t’i kërkuar ndihmë për Perlat Koçcillarin. Dhe këtu fitova, që ai duhet të më kthejë paratë dhe jam gjykuar nga Ervin Pollozhani. Më ka lidhur avokati me një përmbaruese, e cila më thotë se nuk kemi se çfarë t’i marrim pasi nuk ka pasuri të regjistruara në emrin e vet.”

Sikur të mos i mjaftonte mashtrimi nga avokati Koçillari në shtëpi nuk e pranon as i shoqi. Ai e përzë nga shtëpia, pasi mëson se paratë për avokatin janë përfituar nga shitja e tokës, pa lejen e tij. Gazetari i “STOP” arrin pas përpjekjeve, të pajtojë dy të moshuarit.

“Mua nuk më pranon as burri në shtëpi.

Për çfarë arsye?

Që prej kësaj historie me Perlat Koçilarin.

Nuk ju pranon në shtëpi?

E fundit është përzënia nga shtëpia.

Po ku flini?

Tek kunatat, te motra, vëllai tek të gjithë.

Sa kohë keni që vazhdoni kështu?

Pothuajse dy vjet.

A e provojmë sot që të shkojmë në shtëpinë tënde dhe t’i themi bashkëshortit tuaj që t’iu pranojë në shtëpi?

Shkojmë!

Si je? Ne nuk na njeh po zonjën e njeh!

Burri i Vangjelinës – Të kam thënë nuk vjen më këtu ti. Këta do t’i marr unë.

Sa vjeç je?

70 vjeç jam pensionist. Ajo nuk më pyeti, më mori tokën për gjysmë çmimi.”

Ndërkohë në lidhje telefonike i biri që është në burg kërkon ndihmë për zgjidhjen e kësaj çështjeje, që i ka shkatërruar jetën dhe i ka ndarë edhe prindërit./tvklan