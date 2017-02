Shokon Vjola Spiro, ja cfarë bëj live nëse Luftëtari del kampion

Tweet on Twitter

Viola Spiro është bukuroshja e fundit që i shtohet emisioneve sportive në televizionet shqiptare. 28 vjeçarja ka startuar një projekt të ri televiziv në karrierën e saj si moderatore. Ajo është rikthyer në superformë në emisionin sportiv “Ora Skaner”. Tashmë ajo do të konkurojë koleget e saj si Enkeleida Zeko, Vilma Masha apo Hygerta Sako.

Moderatorja ka zgjedhur të bëjë bujë që në emisionin e saj të parë. Për të tërhequr vëmendje dhe shikueshmëri, bukuroshja korçare ka bërë një premtim interesant jo vetëm për fansat e saj, por edhe për tifozët gjirokastritë. Me siguri fansat korçarë do bëhen xhelozë.

“Nëse Luftëtari do të fitojë titullin kampion, do ta prezantoj emisionin me bikini”, premtoi Viola Spiro në raundin e saj të parë.

Nëse vërtet gjirokastritët do të triumfojnë, me siguri kërkesat për të qenë pjesë e emisionit të saj do jenë të shumta. Ndërsa disa të tjerëve edhe s’mund t’u bëjë përshtypje, pasi e kanë shuar kureshtjen duke e parë “live” në bregdet.