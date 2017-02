Qëndresa e Zharrësit /Greva e urisë dhe banorët që nuk gënjehen më nga shteti

Zharrësi është një fshat i Shqipërisë, i cili është bërë i “zhurmshëm” prej kohësh: I ndodhur në afërsi të qytetit të Fierit, Zharrësi bart në nëntokën e tij, sasi të mëdha nafte, të cilat e bën dhe të njohur. Në këtë fshat puset për nxjerrjen e naftës janë të shumta, po ashtu edhe produkti që nxirret prej tyre. Edhe pse me një nëntokë të pasur, sërsh ai ështe lënë në harresë nga të gjithë. Shteti e do vetëm për shfrytëzim, ndërkohë media dhe e gjithë shoqëria e shohin si një fshat të largët e të harruar. Në këtë fshat vitin e shkuar filluan lëkundje të mëdha tërmetesh të cilat shqetësuan shumë të gjithë banorët e zonës. Në atë kohë u deklarua se tërmetet vinin si pasojë e puseve të naftës që ishin pa kriter. Kompanitë e naftës në atë zonë kërkonin që të merrnin maksimumin nga nëntoka dhe nuk kujdeseshin për banorët dhe për mjedisin. Tërmetet u bënë të shpeshta për një periudhë të gjatë kohë dhe shkaktuan dëme të mëdha materiale në të gjitha shtëpitë në Zharrës. Banorët të shqetësuar për këto tërmete shprehën ankesat e tyre në shtet dhe në media, por zëri i tyre nuk u dëgjua. Në fillim shteti i mori për bazë duke i pezulluar punën kompanisë, por pas disa ditësh punimet filluan përsëri. Banorët dolën përsëri në protesta, por përsëri premtimet që vinin nga lart nuk zbatoheshin plotësisht.

Premtimet për dëmshpërblime

Për dëmet e mëdha të shkaktuara nga tërmetet, që për banorët janë artificiale pasi vijnë nga shpime pa kriter të naftës në zonë, Qeveria premtoi dëmshpërblim deri në qindarkën e fundit. Kjo frazë përsëritej çdo herë kur banorët dilnin ne protesta. Për shumë kohë me radhe e njëjta gjë: protesta, premtime, qetësi dhe gënjeshtër. Banorët pas disa herëve përsëritje të kësaj rutine, e kuptuan që e gjitha ishte një gënjeshtër dhe nuk fitonin dot me protesta sporadike. Para disa ditësh banorët e Zharrësit nisën një grevë urie e cila po vazhdon ende edhe sot. Të gjithë e zhgënjyerit prej premtimeve boshe, si aktin e tyre të fundit nisën grevën e urisë. Përsëri media dhe shteti heshtën, shumë pak ose aspak u pasqyrua që të gjithë të kuptonin së çfarë po ndodhte. Politika devijonte agjendën e saj për të mos u përplasur me këtë temë, po ashtu edhe media. Por edhe pse të vetëm dhe pa mbështetje, përsëri këta banorë vazhduan qëndresën e tyre, për ti shkuar deri në fund kërkesave që ata kanë shpalosur. Këtë herë ata nuk pritën premtime nga qeveria, por i premtuan vetes se nuk do të dorëzohen derisa kërkesat e tyre të merren për bazë. Sipas tyre më mirë është të humbasin jetën në grevë urie, sesa të humbasin jetën nga shpërthimet që po shkaktohen çdo ditë nga puset e naftës.

Peticioni

Shpërthimet në Zharrës, banorët peticion kundër kompanisë “Bankers”

Muajt e fundit situata në zonën e Patos-Marinës, në fshatin Zharrës është përkeqësuar. Shtëpitë e banorëvejanë shkatërruar, nga shpërthimet e shumta që vijnë sipas tyre se pasojë e tërmete artificial nga shpimet për naftë. Duke qenë në këtë situatë, banorët e fshatit që të zonave përreth, por edhe banorët të qytetit të Fierit kanë nisur një peticion, i cili ka në qendër largimin e kompanisë “Bankes Petrolium” nga kjo zonë. Qindra banore te Fierit i janë bashkuar peticionit te lëvizjes qytetare “Jashtë Bankers”, për pezullim te aktivitetit dhe hetim të kompanisë se naftës. Pas Zharrës dhe zonave përreth, para disa ditësh të rinjtë e lëvizjes janë vendosur në qendër të qytetit te Fierit. Banorë dhe kalimtare kanë mbështetur nismën e lëvizjes qytetare e cila prej kohesh proteston për dëmet që kompania e naftës, “Bankers” po iu shkakton banorëve te Zharrësi dhe ndotjes që po i bën mjedisit në Fier. Përfaqësuesit e lëvizjes “Jashtë Bankers” deklaruan se kanë arritur që të mbledhin 15 mijë firma të qytetarëve për nismën e tyre dhe peticioni do të dorëzohet në institucionet e qeverisë. Më pas të rinjtë e lëvizjes qytetare kanë shkuar në shumë familje fierake ku kanë marre konfirmimin dhe firmën e tyre kundër “Bankers” dhe dëmeve që po shkakton ajo. Disa ditë më parë kjo lëvizje u takua dhe me ministrin e energjetikës Damian Gjiknuri i cili shkoi në Zharrës për t’u njohur me problemet e banoreve, duke premtuar zgjidhje, por përsëri banorët po vazhdojnë grevën e tyre të urisë. Ndwrsa ministri premtoi hetim ndaj kompanisë, banorët e Zharrësit vazhdimisht tregojnë se dëmtimet e banesave të tyre janë shkaktuar nga shpërthimet që kompania bën nën tokë për nxjerrjen e naftës dhe jo nga tërmetet. Pasi nuk ka pasur asnjë reagim nga kompania “Bankers” dhe autoritete shtetërore, banorët kanë marrë nisma qytetare që kësaj here duket se do t’i shkojnë deri në fund. Ata janë shprehur të vendosur duke theksuar se nuk do të gënjehen nga premtimet boshe që vijnë nga qeveria.