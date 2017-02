Politika për Zharrësin/ Heshtja që vret, dhe tallja me hallin e banorëve

Problemet që prekin zonën e Fierit nga shpërthimet kanë filluar që vitin e shkuar dhe ende nuk po gjendet një zgjidhje për to. Gjatë gjithë kohës pasqyrimi dhe vëmendja për këta banorë ka qenë e paktë, dhe në këtë mënyrë është fshehur problemi i vërtetë. Politika ka qenë ajo që ka dashur që ky problem të mos dal në sipërfaqe. Protestat e banorëve niswn që në fillim të vitit të shkuar, por kanë qenë sporadike dhe pa shumë vëmendje. Në fundvitin e shkuar protesta e tyre mori masa më të mëdha dhe arriti që të dëgjohet në veshin e disa politikanëve.

PD: Qeveria të mos injorojë banorët e Zharrëzit

Për problemin e Zharrësit ka reaguar edhe Partia demokratike e cila shprehu shqetësimin për banorët që janë futur në grevë urie në shenjë proteste për dëmtimet e mëdha që kanë pësuar banesat e tyre prej punimeve të “Bankers”. Duke i përkrahur kërkesat që kanë shpallur, Partia Demokratike i kërkoi qeverisë të dëgjojë zërin e tyre, të reagojë e të mos dënojë me indiferencë grevën e urisë së banorëve të Zharrësit. “Kërkesat për dëmshpërblim dhe hetim për zbatimin e kontratës janë të arsyeshme dhe qeveria duhet menjëherë të ofrojë zgjidhjen. Deputetët e Partisë Demokratike e kanë ngritur këtë çështje në të gjitha instancat deri më tani, por kanë hasur në shurdhërinë e qeverisë dhe Edi Ramës. Partia Demokratike kërkon reagimin me urgjencë të qeverisë përpara se dëmet në Zharrës dhe të banorëve atje të bëhen edhe më të mëdha e tragjike”,- thuhej në deklaratën e PD-së. Por më herët Partia Demokratike me anë të një deklarata ka kërkuar ndërprerjen e punimeve të kompanisë “Bankers”, në zonën e Zharrësit. Përmes një komunikate për media, selia blu ka kërkuar ndërprerjen e punimeve të kompanisë naftë nxjerrëse “Bankers”.

Reagimi

“Partia Demokratike shpreh shqetësimin e thellë për gjendjen shëndetësore të banorëve të Zharrësit, që janë futur në grevë urie në shenjë proteste për dëmtimet e mëdha që kanë pësuar banesat e tyre prej punimeve të Bankers. Duke i përkrahur kërkesat që kanë shpallur, Partia Demokratike i kërkon qeverisë të dëgjojë zërin e tyre, të reagojë e të mos dënojë me indiferencë grevën e urisë së banorëve të Zharrësit. Kërkesat për dëmshpërblim dhe hetim për zbatimin e kontratës janë të arsyeshme dhe qeveria duhet menjëherë të ofrojë zgjidhjen. Deputetët e Partisë Demokratike e kanë ngritur këtë çështje në të gjitha instancat deri më tani, por kanë hasur në shurdhërinë e qeverisë dhe Edi Ramës. Partia Demokratike kërkon reagimin me urgjencë të qeverisë përpara se dëmet në Zharrës dhe të banorëve atje të bëhen edhe më të mëdha e tragjike”.

Blushi: Nafta po nxirret me gjakun tuaj

Kreu i LIBRA-s, deputeti Ben Blushi vizitoi në fillim të grevës së urisë banorët e Zharrësit në Fierit. Blushi zhvilloi një takim me banorët që po protestojnë kundër aktivitetit të kompanisë “Bankers Petroleum”, e cila sipas tyre po u dëmton shtëpitë. Gjatë takimit Blushi u tha banorëve që të sensibilizohen të gjithë si fshat për këtë problem, ndërsa theksoi se në këtë rast qeveria është me kompaninë dhe jo me banorët e Zharrëzit. “Shqipërisë nuk i duhet një naftë që nxirret me gjakun e banorëve”, tha Blushi. Prej shtatë ditësh, dhjetë banorë të Zharrëzit janë në grevë urie dhe thonë se nuk tërhiqen deri në përmbushje të kërkesave të tyre. Ai premtoi banorëve mbështetjen e tij për kauzën që ata po protestojnë. Disa ditë pas vizitën në Zharrës Ben Blushi problemin e banorëve e ngriti edhe në parlament ditën e enjte, ku mbajti një fjalim kushtuar tyre. Në fjalimin e tij ai akuzoi qeverinë se po luan me popullin e Zharrësit, dhe nuk po i gjen zgjidhje problemit të tyre. Kritikave të tij për këtë problem nga qeveria i është përgjigjur zëvendës kryeministri Niko Peleshi, i cili deklaroi se ishte dërguar një kërkesë kompanisë për të paguar dëmet e shkaktuara.

Niko Peleshi: I kemi kërkuar kompanisë të paguajë dëmet

Numri dy i qeverisë Niko Peleshi, i është përgjigjur nga foltorja e parlamentit akuzave të deputetit Ben Blushi në lidhje me lëkundjet në Zharrës. Ai i tha Blushit se ka qenë pjesë e qeverisë në vitin 2004, kur është firmosur marrëveshja e hidrokarbureve. Peleshi tha se qeveria ka reaguar dhe ka pezulluar injektimin në puset gëlqerore. Ai theksoi se qeveria i ka kërkuar kompanisë të paguajë dëmet e shkaktuara në Zharrës nga lëkundjet. Numri dy i qeverisë theksoi se kompania ka të drejtën të kërkojë ekspertë të pavarur për të kryer vlerësimin dhe nënvizoi se qeveria është një hap përpara pasi i ka dërguar asaj listën me ekspertë e pavarur. “Nuk ka mbyllur njërin sy. Qeveria ka reaguar. Marrëveshja e hiodro karburëve është e vitit 2004 ku edhe Blushi ka qenë pjesë. Shteti ligjor na detyron të jemi sot brenda kësaj marrëveshje, e cila duhet respektuar. Kryeministri me urdhrin e vet ka ngritur grupin e punës, kemi bërë disa takime dhe kemi pritur raportin. Bazuar në këtë relacion, në konkluzionet e këtij grupi pune i kemi rekomanduar që të vazhdojë të mbajë të bllokuar injektimin në puset gëlqerore. Kemi bërë vlerësimin e shtëpive të dëmtuara. Sipas marrëveshjes hidrokarbure, kompania ka të drejtën e vet të kërkojë një ekspert të pavarur. Ne i kemi kërkuar kompanisë që të paguajë dëmet e shtëpive të dëmtuara. NQS kompania kërkon ekspert të pavarur, kemi bërë një hap përpara sepse i kemi çuar listën e ekspertëve. Sipas raporteve lëkundjet vijnë nga injektimi dhe për këtë e kemi ndaluar”, u shpreh Niko Peleshi, pas akuzave të ngritura nga deputeti Blushi.

Vendimi

Qeveria bëri sikur “dëgjoi” banorët, nisi hetimet për “Bankers Petrolium”

“Pas shumë thirrjeve të banorëve, por edhe të deputetëve me në krye nënkryetarin e LSI Vasili, kryeministri Edi Rama duket se i ka dhënë fund grevës së urisë në Zharrës të Fierit”. Ky lajm u publikua në fund të muajit dhjetor, kur banorët e Zharrësit nisën për herë të parë një grevë urie për dëmtimet e shkaktuara nga tërmetet. Qeveria në atë kohë dëgjoi zërin e banorëve duke miratuar një vendim i cili parashikonte ngritjen e një komisionin hetimor, për vlerësimin e dëmeve në Zharrës. Banorët në atë kohë u gënjyen nga premtimi i kryeministrit Rama dhe ndërprenë grevën e tyre. Banorët lanë përkohësisht grevën e urisë, deri në pritje të zhvillimeve që do të bëhen tashmë me komisionin ministror, i cili do të vlerësojë dëmet në shtëpitë e banorëve, si rezultat i punimeve të “Bankers”. Por gjithashtu banorët shprehen se nëse kompania naftë nxjerrëse nuk ndërpret punimet, atëherë ata do të riktheheshin sërish në grevën e urisë. Hetimi nisi menjëherë, por edhe pse ka kaluar më shumë se një muaj nuk ka ndryshuar asgjë në Zharrës. Dhe banorët janë rikthyer përsëri në grevë urie, dhe këtë herë premtojnë se do të qëndrojnë deri në fund. Prej 10 ditësh tashmë dhjetëra banorë të Zharrës, janë ngujuar në grevë urie, duke kërkuar dëmshpërblime për dëmtimet që ka shkaktuar “Bankers” në banesat e tyre.