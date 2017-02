Hapen specializimet për Mjekësinë/Studentët e diplomuar të mjekësisë konkurrojnë në 185 kuota

Edhe këtë vit si dy vitet e lëna pas, për të gjithë studentët e diplomuar në mjekësi, mund të aplikojnë për specializime në drejtimet që ata dëshirojnë. Gjithmonë konkurrimi behët në bazë të drejtimit që ata kanë ndjekur në fakultet dhe mundësive që ofrohen nga Universitet publike për specializimet përkatëse.

Rektori i Universitetit të Mjekësisë, profesor Arben Gjata tha se për këtë vit kuotat e lira janë 185 ndërkohë që numri i të diplomuarve në mjekësi arrin 279 studentë. Ajo që u vlerësua më së shumti prej rektorit të Universiteti ishte fakti i vazhdimësisë së procesit të specializimi për tre vite me radhë, duke bërë që tradita tashmë të përsëritet çdo vit. “Risi sivjet është gjithashtu që dhe intervista që po merret bëhet mbi bazën e një skeleti të përgatitur, ku të paktën të gjitha komisionet të kenë të njëjtën skelet pyetjesh, që të mos kemi diferenca vlerësimesh me qenë se janë shumë komisione”, tha Gjata.

Nga ana tjetër ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj tha se specializimi në mjekësi është shërimi i një plage të vjetër në shoqërinë tonë. Sepse vetëm në këtë mënyrë mund të ketë diplomat të merituar në këtë fushë. “Është viti i tretë që vazhdon të ketë specializime të reja në mjekësi, gjë që së pari na ndihmon për të plotësuar boshllëqet e krijuara në trupën mjekësore me specialistë në të gjithë vendin. Këtë vit, praktikisht raporti është 2 me 3, pra në çdo 3 mjekë të përgjithshëm që marrin pjesë në konkurs ka mundësi që 2 prej tyre të mund ta zgjedhin specialitetin që është një situatë, unë mendoj, përgjithësisht e favorshme”, ka deklaruar ditën e djeshme ministri i Shëndetësisë.

19 komisione të përbëra nga 6 anëtarë intervistojnë aplikuesit

279 aplikantë të cilët pas mbarimit të studimeve në mjekësi shprehën dëshirën për të ndjekur një specializim, të cilëve do t’u duhet do të kalojnë përpara një komisioni. Janë ngritur 19 komisione me nga 6 anëtarë ku gjithsecili ka një funksion përkatës në lidhje me çdo aplikant. Në këtë mënyre procedurat do të jenë transparente dhe aplikanëtët do ti ushtrohen një provimi nga Agjencinë Kombëtare të Provimeve më datën 20 shkurtë. Të gjithë ata që do kalojnë provimin mund të konkurrojnë për 185 kuotat e përcaktuara nga ministria për këtë vit.