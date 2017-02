Foto+Emra/Sheqer e kikirikë kontrabandë, pranga doganierëve dhe tregtarit

Dy doganierë dhe një tregtar u arrestuan në kuadër të një operaconi të koduar “Bitter sugar”.

Policia e Shkodrës njofton se në pranga u vunë Altin Okaj 42 vjeç, banues në lagjen “Partizani”, Shkodër; Gazment Kruja 42 vjeç, me detyrë Doganier Fizikin në Pikën e Kalimit Kufitar Muriqan, banues në lagjen “Partizani” Shkodër dhe Arlind Mitku 28 vjeç, me detyrë përgjegjës turni në Pikën e Kalimit Kufitar Muriqan, banues në lagjen “Ahmet Haxhija”.

Ndalimi i këtyre shtetaseve u bë sepse rreth orës 18.40, shtetasi Altin Okaj ka kaluar nëpërmjet Pika Kalimit Kufitar Muriqan Shkodër, me mjetin e tij “Ford” me targë AA781MO, pa ju nënshtruar proçedurave doganore me 13 thasë me sheqer me peshë 650 kg, dhe 19 qese me kikirikë me peshë 135 kg. Gazment Kruja, me detyrë Doganier Fizikin në Pikën e Kalimit Kufitar Muriqan.

Arlind Mit’hat Mitku me detyrë përgjegjës turni në Pikën e Kalimit Kufitar Muriqan, të cilët kanë lejuar të kalojë me mjetin e tij shtetasin Altin Okaj, pa ju nenshtruar proçedurave doganore.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për shtetasin Altin Okaj, për veprën penale “Kontrabanda me mallra të tjera” neni 174 i Kodit Penal dhe për shtetasit Gazmend Kruja dhe Arlind Mitku per veprën penale “Kontrabanda nga punonjës që lidhen veprimtarinë doganore” “Shpërdorim i detyrës” neni 175 dhe 248 të Kodit Penal.