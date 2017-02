Ç’po ndodh me studentët që qëlluan Ramën me vezë? Çfarë vendosi dje gjykata për ta?

Tweet on Twitter

Prokuroria e Tiranës ka ngritur dy akuza: “Goditje për shkak të detyrës” dhe “Kundërshtim i forcave të rendit”, për 8 studentët pjesmarrës në “aksion”, B.Mema, K.Hoxha, A.Lushi, V.Çipi, L.Kuçi, D.Konjofca dhe D.Jasharaj.

Prokurori Julian Zonja vendosi për dërgimin e kësaj çështjeje në Gjykatë, çështje e cila ndiqet nga gjykatësi Arben Micko, shkruan joq.

Këta studentë vazhdojnë të sorollaten dyerve të gjykatës prej majit 2016 duke zhvilluar seanca të pafundme gjyqësore, ku siç deklarojnë ata, thuajse çdo seancë ka përfunduar në shtyrje për shkak të mos paraqitjes së dëshmitarëve, policëve dhe gardistëve.

Por seanca e fundit duket se kanë qenë më e nxehta duke ngjalluar edhe tensione në sallë.

Sot lëvizja studentore “Për Universitetin” është shprehur “ashpër” ndaj vendimit të djeshëm të Gjykatës:

GJYKATA REVOKON VENDIMIN E SAJ PËR THIRRJEN E RAMËS SI DËSHIMTAR NË GJYQIN POLITIK TË STUDENTEVE.

Në seancën e fundit të mbajtur në gjyqin politik të studentëve të cilët akuzohen për shkak të gjuajtjes me vezë ndaj kryeministrit Rama, me propozim të prokurorit dhe miratim të gjykatësit, u revokua vendimi i datës 22 shtator 2016 për thirrjen e shtetasit Edi Rama në cilësinë e dëshmitarit.

Propozimi i prokurorit bazohej në faktin që zoti Rama na ishte thjesht i dëmtuari i ngjarjes dhe që nuk mund të sillte diçka më shumë për pasqyrimin e saj. Gjykatësi revokoi prerë vendimin e saj, duke u bazuar në nenin 357 të procedurës penale pika 2

“ Gjatë shqyrtimit gjyqësor palët mund të bëjnë pretendime lidhur me marrjen e provave. Gjykata mund të bëjë revokim marrjen e provave që kanë qenë refuzuar.”

Edhe pse gjykata ka të drejtë të revokojë vendimet e saj, në mungesë të argumentave të ligjshëm për mosmarrjen e kryeministrit Rama në cilësinë e dëshmitarit, kemi të bëjmë përveçse me një shkelje proceduriale, edhe me një shkelje më të rënde me nenin 6, paragrafi 3, shkronja d, ku thuhet:

“çdo i akuzuar për kryerjen e veprës së dënueshme penale ka të drejtë të marrë në pyetje ose të kërkojë praninë dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve të akuzës, si dhe të kërkojë praninë ose marrjen në pyetje të dëshmitarëve të mbrojtjes në kushte të njëjta me ata të akuzës”

Konstatojmë që është cenuar e drejta për një proces të rregullt ligjor në drejtim të mos garantimit të standardit të barazisë së armëve dhe të kontradiktoritetit gjatë gjykimit të çështjes. Rikujtojmë që roli i prokurorit dhe gjykatësit nuk është të ruajnë nderin e Kryeministrit, ashtu siç bënë oficerët dhe gardistët dhunues, por ai i garantimit të një procesi të drejtë.

…Duke u përgatitur për fushatën elektorale, kryeministri Rama do ketë kurajo të kërkojë me prepotencë votën e qytetarëve edhe pse nuk pati kurajo të përballet me disa studentë në një sallë gjyqi.”

Mesa duket shteti nuk do ndalet deri sa t’i “frikësojë” këta studentë dhe që të mos ngrenë më zërin për të drejtat e tyre dhe të shoqërisë. Sa do ja arrijë këtij qëllimi rilindja ngelet për t’u parë.