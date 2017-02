A i dini se cilat janë 10 aksidentet më të kushtueshme në histori ?

Tweet on Twitter

Në Botë kanë ndodhur aksidente që i kanë kushtuar njerëzimit më vite dhe jo më muaj.

Chernobyl, 200 miliardë dollarë

Në 26 prill të 1986-ës, bota pa aksidentin më të kushtueshëm të historisë. Tragjedia e Chernobyl është quajtur katastrofa më e madhe social-ekonomike në histori. 50% e sipërfaqes së Ukrainës është në një fare mënyre e pabanueshme. Mbi 200,000 persona u detyruan të iknin nga shtëpitë e tyre dhe të gjenin të tjera, ndërkohë 1.7 milion veta u preken direkt nga fatkeqësia. Numri i vdekjeve i lidhur me këtë tragjedi u përfshirë njerëzit e vdekur me kancer vite me vone arrin 125.000. Çmimi total për pastrim, dhe kompensimi i viktimave është llogaritur të jetë 200 miliardë dollarë. Çmimi i një mburoje prej çeliku për centralin bërthamor të Chernobyl kushton 2 miliardë dollarë. Faji për aksidentin iu ngarkua punëtoreve të centralit, të cilët vepruan kundër procedurave të centralit dhe ishin injorant ndaj kërkesave të sigurisë.

2- Space Shuttle, Columbia, 13 miliardë dollarë

Anija kozmike “Columbia” ishte e para shuttle e vlefshme ne grupin e anijeve te NASA. Ajo u prish gjatë një hyrje mbi Teksas në 1 shkurt të 2003-ës, pasi një vrimë ishte formuar në një nga krahët gjatë nisjes 16 ditë përpara. Çmimi origjinal i anijes shkonte 2 miliardë dollarë në 1978-ën. Ajo është e barabartë me 6.3 miliardë dollare në ditët e sotme. Në fund, çmimi total i aksidentit (për përfshirë zëvendësimin e anijes) arriti në 13 miliardë dollarë.

3- Prestige Oil Spil, 12 miliardë dollarë

Në 13 nëntor 2002, naftëmbajtësja “Prestige” mbante 77 000 ton naftë të rendë kur një nga 12 depozitat e saj u dëmtua gjatë një furtune në Galicia, Spanjë. Nga frika se anija do të mërmbytje, kapiteni kërkoi ndihmë skuadrën e shpëtimit Spanjoll, duke menduar që do ta merrnin anijen në port. Por, presioni nga autoritetet vendase detyruan kapitenin të largohej nga bregu. Kapiteni u mundua të kërkonte ndihmë nga autoritetet franceze dhe ato portugeze, por dhe ato e detyruan të largohej nge brigjet e tyre. Për shkak të furtunës anija nuk mund të qëndronte më dhe u nda në dysh duke lëshuar në det më shumë se 20 milionë litra nafte. Çmimi i pastrimit total shkoi në $12 miliardë dollarë.

4- Shpërthimi “Challenger”, 5.5 miliardë dollarë

Anija kozmike “Challenger” u prish 73 sekonda pas nisjes në 28 janar 1986. Ajo falimentoi të mbyllte një nga lidhjet, duke lejuar gazin nën presion të dilte jashtë anijes. Kjo shkaktoi depozitën e jashtme të hidhte mbushjen me hidrogjen të lëngshëm, duke shkaktuar një shpërthim të madh. Çmimi për të zëvendësuar anijen kozmike “Space Shuttle” ishte 2 miliardë dollarë në 1986 ($4.5 miliardë me kursin e sotëm). 1 miliard dollar me kursin aktual u shpenzuan për të gjetur dhe korrigjuar gabimin.

5- Platforma e naftës “Piper Alpha”, 3.4 miliardë dollarë

Në një kohë ajo ishte prodhuesi i naftës i vetëm më i madh në botë duke prodhuar 317 mijë fuçi naftë në ditë. Në 6 korrik të 1988-ës, si pjesë e mirëmbajtjes së përhershme, teknicienët hoqën dhe verifikuan funksionimin e saktë të valvulave të sigurisë, të cilat ishin të nevojshme për të parandaluar formimin e gazrave të lëngshëm. Ishin 100 valvula të njëjta të cilat u verifikuan.Fatkeqësisht, teknicienët bënë një gabim dhe harruan të zëvendësojnë njërën prej tyre. Në orën 10:00 pasdite të , një teknik shtypi një buton “Start” për pompat e gazit të lëngshëm dhe kështu filloi aksidenti më i madh ndodhur në një platforme nafte. Brenda 2 orësh, platforma e gjatë 300 këmbë u përfshi në flakë. Pas një kohe të shkurtër ajo ra duke vrare 167 punëtorë dhe 3.4 miliardë dollarë deme.

6- Exxon Valde, 2.5 miliardë dollarë

Dalja e naftës në Exxon Valdez nuk qe e madhe duke konsideruar më të mëdhaja në botë, por ishte shumë e shtrenjtë për shkak të vendndodhjes shumë të vështirë dhe të largët të Prince William Sound (ku mund të shkohet vetëm me helikopter ose varkë). Në 24 mars të 1989-ën, 10.8 milionë litra nafte doli nga anija kur kapiteni i anijes humbi kontrollin, dhe anija u përplas me një njësi korali. Pastrimi i kushtoi.

Spirit 1.4 miliardë dollarë

Ky është aksidenti i parë prej 1 miliard dollarë dhe jemi vetëm në vendin e 7-të. Ky bombardues, B-2 Spirit Stealth u rrëzua shumë pak nga nisja nga një bazë në Guam, në 23 shkurt 2008-ës. Investigatorët ia vunë fajin informacionit të ndryshuar në kompjuterët e kontrollit të fluturimit për shkak të lagështirës në sistem. Kjo përfundoi në një ngritje të menjëhershme të avionit, i cili shkaktoi një humbje kontrolli nga ana e pilotit dhe në fund përplasjen. Ky avion është 1 nga 25 të tillë të ndërtuar ndonjëherë dhe është aksidenti më i shtrenjte në historinë e aviacionit. Të dy pilotët ishin në gjendje të dilnin përpara se avioni të rrëzohej.

MetroLink, 500 milionë dollarë

Në 12 shtator të 2008-ës, në çfarë ishte një nga përplasjet e trenave më të mëdha në historinë e Kalifornisë, 25 njerëz vdiqen kur një tren, “Metrolinku” u përplas ballpërball me një tren mallrash “Union Pacific” në Los Angeles. Mendohet se treni “Metrolink” mund të ketë vazhduar të ecë me semafor të kuq, ndërkohë që shoferi ishte i zënë duke shkruar mesazh. Padi kundër kompanisë “Metrolink” supozohet të ketë kushtuar 500 milionë në krah të kompanisë.

Autobot kundër një Urë, 358 milionë dollarë

Në 26 gusht të 2004-ës, një makinë u përplas me një. Kamioni mbante 32,000 litra karburant në Urën Ëiehltal Bridge në Gjermani. Autoboti u përplas me hekurin anësorë të urës dhe ra 90 këmbë nga autostrada A4, duke përfunduar kështu në një shpërthim dhe flakë që prishën aftësinë e urës për të mbajtur pesha të rënda. Rregullime të menjëhershme kushtuan 40 milionë dollarë, shuma totale për të zëvendësuar urën supozohet të jetë rreth 318 milionë.

Titaniku, 150 milionë dollarë

Me siguri keni pyetur se ku është Titaniku. Ky është ndoshta aksidenti më i famshëm në botë. Por ndodhet në fund të listës së 10 aksidenteve më të kushtueshme. Në 15 prill 1912-ës, Titaniku u mbyt dhe u konsideronte që të ishte anija më luksoze e ndërtuar ndonjëherë. Mbi 1 500 vete humben jetën kur anija shkoi përballë një ajsbergu dhe u zhyt në ujëra të akullta. Çmimi i anijes ishte 7 milionë për t’u ndërtuar.