12 ditë qëndresë /Banorët e Zharrësit vazhdojnë qëndresën, nuk tërhiqen nga kërkesat e tyre

Në fund të dhjetorit të vitit të shkuar, banorët në Zharrës nisën një protestë dhe një grevë, pas shpërthimeve të shumta dhe tërmeteve që po shkaktoheshin në atë zonë. Pas disa ditësh heshtje nga qeveria, më në fund fjalët e tyre u dëgjuan dhe filloi një komision hetimor i cili do të gjente shkaqet dhe do të detyronte kompaninë “Bankers Petrolium” për të dëmshpërblyer të gjithë banorët për dëmtimet në shtëpitë e tyre. Komisioni hetimor parashikonte që deri në fund të janarit të përfundonin të gjitha hetimet dhe të caktohej shuma që çdo banorë do të fitonte.

2 shkurt, rinisja e grevës

Ata nuk po kërkojnë luks, as punë dhe as bukë që të ushqehen, por po kërkojnë të jetojnë të qetë. Që prej datës dy shkurt rreth 7 persona të zonës së Zharrëz në Fier kanë nisur grevën për shpërthimet që ende vazhdojnë, ndërsa dëmshpërblimet që u premtuan nuk janë dhënë, madje po dëmtohen më tej. Banorët që kanë nisur grevën po refuzojnë ushqimin në shenjë protestë ndaj kompanisë Bankers dhe ndaj institucioneve të shtetit që mbështesin këtë kompani. “Jo jetët tona, jo familjet tona dhe jo pronën tonë”, – thanë protestuesit duke bërë me dije që në orët në vijim do të rritet edhe numri i pjesëmarrësve në grevë. Nëpërmjet kësaj proteste banorët kërkonin një zgjidhje përfundimtare të kësaj situate, e cila po u rrezikon atyre jetën.

Përse nisi greva?

Banorët e Zharrësit nuk dorëzohen! Afati 31 janar i vendosur nga qeveria për zgjidhjen e probleme të shkaktuara nga “Bankers Petroleum” mbaroi. Askush nuk erdhi nga qeveria. Asgjë nuk ndryshoi. Prandaj ata do të vazhdojnë grevën e urisë dhe përshkallëzojnë protestat. Kësaj here deri ne fund! Ata dhanë një mesazh për Kompaninë Bankers, Kryeministrin Rama dhe Ambasadorin Lu. Edhe pse ju premtua se brenda datës 31 Janar ata do të merrnin një raport për dëmin dhe sasinë e dëmshpërblimit nga komisioni i drejtuar nga Niko Peleshi, asgjë nuk ka ndodhur. Askush nuk u ka shkuar në shtëpi dhe askush nuk i ka informuar me se çfarë do të behet me ta, ndërkohe që jetojnë në shtëpi të cilat rrezikohet të shemben. Me këto pretendime ata nisën grevën e cila po vazhdon prej 12 ditësh, dhe nuk dihet se kur do të mbarojë.

Dita e trete

Pasqyrimi i grevës ka qenë shumë i pakët ose aspak nga media. E vetmja që ka reaguar për këtë gjë ishte “Nisma Thurje”, e cila ka raportuar çdo ditë të rejat nga greva e banorëve. Sipas tyre banoret kërkojnë atë që qeveria jua premtoi në fund të dhjetorit. Vlerësimin e situatës, dëmshpërblimin e dëmeve nga shpërthimet e “Bankers” dhe zgjidhje përfundimtare për të ardhmen.

Dita e katërt

Në këtë ditë disa media u paraqitën në Zharrës si edhe disa përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut . Po ashtu nuk munguan as pwrfaqwsues tw opozitës. Një nga grevistet u dërgua me urgjencë në spital në gjendje të rënduar.

Dita e gjashtë

Një prej grevistëve i ra të fikët. Ata nuk kërkojnë tendera, nuk kërkojnë vende pune, nuk kërkojnë pushtet. Kërkojnë të jetojnë të qetë në shtëpitë e tyre. Shpërthimet e Bankers ua kanë shkatërruar shtëpitë. Ata duan dëmshpërblim dhe përfundim të kësaj historie. Duan të rrisin të qetë fëmijët. Qeveria hesht sepse është bërë palë me kompaninë.

Dita e shtatë

Greva e urisë në ditën e saj të gjashtë kaloi në një fazë tjetër, pasi filluan dëmet e para shëndetësore të grevistëve. Një prej grevistëve në Zharrës pësoi atak kardiak. Asnjë masë nuk u mor për këtë grevistë, dhe për grevistët e tjerë, të cilët mund të përfundojnë në këtë gjendje. Ndërsa ka hyrë në ditën e shtatë, greva e urisë së 11 banorëve të Zharrëzës, gjendja shëndetësore e tyre po përkeqësohet. Banorët e Zharrëzes kanë zgjedhur të përdorin këtë formë ekstreme për të tërhequr vëmendjen e instancave të larta për zgjidhjen e problemit të lëkundjeve të tokës në zonë nga shpërthimet që kryen kompania e naftës Bankers Petrolium. Sipas banorëve nga shpërthimet e fuqishme, janë dëmtuar mbi 130 shtëpi. Ata kërkojnë ose ndalimin e operacioneve të kompanisë së naftës, ose evakuimin e gjithë banorëve në vende të sigurta.

Dita e tetë

U përshkallëzua greva e urisë ne Zharrëz. Grevistet refuzuan ujin dhe shërbimin mjekësor. Dje në darkë vonë, grevistët i vizitoi deputetja e zonës e cila me porosi të Kryeministrit ju dorëzoi një raport të Komisionit ndërministror. Raporti në fjalë pranonte dëmin, premtonte riparime e jo dëmshpërblime por pa identifikuar përgjegjësin. Asnjë fjalë për përgjegjësinë e Bankers dhe asnjë fjalë për detyrimin që ka kompania për dëmshperblim, asnjë fjalë për zgjidhjen afatgjatë. Grevistet nuk e pranuan. Ata kërkuan drejtësi, këta duan çfarë është e tyre me ligj. Ata duan një vendim të qartë, ku kompania detyrohet të bëjë dëmshpërblimin. Ose do të vetëflijohen.