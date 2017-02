Peshk me qumësht, një gatim magjik!

13imagjinohet: peshku me qumështin. Mund të jetë vërtetë e pabesueshme, por gatimi i peshkut me qumësht është një nga teknikat që përdorin shefat e kushinave.

Sipas shefit të kuzhinës Andy Baraghani, tek gatimi i peshkut me qumësht, çelësi është që peshku të ziejë.

Kjo, sepse qumështi përmban yndyrë dhe peshku mund ta thithë më mirë atë teksa zien në zjarr të ngadaltë, aq më pak kur në të shtoni edhe një hudhër apo ndonjë përbërës tjetër aromatizues.

Salmoni apo toni janë dy lloje peshqish që mund të gatuhen shumë mirë me këtë metodë. Duke e gatuar peshkun në këtë mënyrë, do të ushqeheni shëndetshëm sepse janë dy produkte shumë të rëndësishme të një diete ushqimore.

Për më tepër, nuk keni pse të lodheni duke pastruar vajin që spërkat të gjithë sobën e gatimit teksa gatuani peshkun.

Për ata të cilët janë ende në dilemë për të kombinuar peshkun me qumësht së bashku në një pjatë, vetëm mendoni pjesën se sa e mahnitshme është realisht ajo.

Kjo teknikë super e thjeshtë ka rezultuar me të vërtetë shumë e susksesshme, sipas Baraghanit.