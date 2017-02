“Hakmarrja për Drejtësi”/ Berisha: Lirimi, marveshje elektorale e 2013, ja kë do të lirojë tjetër Rama

Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një statusi në Facebook ka reaguar ashpër për shpalljen të pafajshëm të anëtarëve të bandës “Hakmarrja në Drejtësi” mbi të cilët rëndojnë shumë akuza, nga vrasjet, tek rrëmbimet, vjedhjet e shkatërrimi i pronës.

Berisha bën përgjegjës Ramën për lirimin e tyre dhe zbulon emrin e bandës së radhës, që sipas tij, do lirohet, pasi i duhet Ramës në zgjedhje.

STATUSI I PLOTË I BERISHËS NË FACEBOOK

Sot ne Banditistan!

Kryebanditi Edvin Kristaq Rama shpall te pafajshem anetaret e organizates terroriste “Hakmarrja per Drejtesi”!

Te dashur miq, Edvin Kristaq Rama, sot, ne perputhje me nje marreveshje elektorale te vitit 2013 me grupin terrorist “Hakmarrja per Drejtesi”, shpalli te pafajshem drejtuesit kryesor te grupit, vellezerit Shyti, djeme te xhelatit te diktatures komuniste Harejdin Shyti i denuar per genocid dhe krime kunder njerezimit nga gjykatat shqiptare.

Mbi kete grup vrasesish rendojne aktet terroriste dhe dhjetra krime me monstruoze, listen e te cilave e keni ketu me poshte. Pas ketij akti kriminal pritet qe kryebanditi Edvin Kristaq Rama te liroje, ne perputhje me detyrimin e tij, Aldo Baren dhe banden e tij, per te plotesuar keshtu radhet e banditeve qe i mungojne atij!

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete veper kriminale te Edvin Kristaq Rames, u bej thirrje shqiptareve te bashkohemi me shume se kurre, dhe me revolucionin tone demokratik qe nis me dt 18 shkurt te shpetojme vehten, femijet tane shoqerine dhe Shqiperine nga sundimi i kryebanditit dhe bandave te tij! sb