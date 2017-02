Falen kamatëvonesat nga skema e re. Ja personat që përfitojnë

Kamatëvonesat janë fatura energjie të papaguar nderë vite në një familje të caktuar. Mos pagimi në kohë e përcaktuar të faturës energjike, i ka bërë shumë familje të kenë fatura të prapambetura duke sjell një serë problemesh për ta dhe sistemin e energjetikës.

Probleme të tilla, si ndërprerjen e dritave për ditë të tëra nga OSHE-, apo dhe ndërprerje me orar të caktuara. Mirëpo duket sikur kjo gjendje do të “harrohet”, për një kategori të përcaktuar njerëzish duke u përcaktuar një skeme e re për kamatëvonesat.

Në këtë mënyrë ditën e djeshme, në një intervistë Drejtori i Divizionit Tregtar në OSHEE, Elton Sevrani shpjegoi se nga skema e re që nis efektet në qershor përfitojnë 68 mijë familje. Sevrani u shpreh se llogaritet që përfitimi për këto familje të jetë 10 miliardë lekë. Ai shpjegoi se kusht parësor për të përfituar nga skema është që këto familje të jenë të rregullta në pagimin e kësteve mujore prej 1200 lekësh dhe të faturës korrent të dritave.

Familjet që përftojnë nga falja e kamatëvonesave

Kategoritë që përfitojnë nga skema e miratuar janë klientët familjarë që përfitojnë ndihmë ekonomike, personat me status të veçantë invaliditeti dhe pensionistët, dhe klientët familjarë që kanë këstin e aktmarrëveshjeve 2.500 lekë në muaj. Në kategorinë e parë janë rreth 66.500 abonentë pensionistë, invalidë dhe persona me ndihmë ekonomike që paguajnë këste mujore 1.000 dhe 1.200 lekë në muaj. Në kategorinë e dytë janë rreth 59.500 abonentë familjarë që kanë paguar rregullisht këstet prej 2.500 lekësh në muaj. Pra, në total numri i pritshëm i përfituesve nga skemat e mësipërme nga dhjetor 2016 deri më 30 qershor 2017 mendohet të jetë 126.000 abonentë, me një falje rreth 19 miliardë lekë ose 155 milionë dollarë.

Dokumentet e nevojshme të çdo abonenti

Abonentët familjarë të kategorive të cilët përfitojnë nga skema e re e faljes së kamatëvonesave , si fillim duhet të kenë nënshkruar një aktmarrëveshje minimalisht prej 6 muajsh me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike dhe të kenë respektuar me korrektësi afatin e pagesës së kësteve. Qytetarët e këtij grupi që e përfiton faljen, duhet vetëm të paraqiten pranë sporteleve të kujdesit të klientit të OSHEE-së dhe të paraqesin kartën e identitetit, nëse është personalisht në sportel, ose autorizimi me shkrim nga mbajtësi i kontratës dhe kartën e identitetit të klientit e të personit që do të paraqitet për pagesë. Në këtë mënyrë ai konsiderohet një abonentë e cili përfiton faljen ose reduktimin e pagesës së faturës.

Fati i debitorëve që nuk kanë lidhur aktmarrveshjen

Për të gjithë ata debitorët të cilët nuk e kanë lidhur aktmarrëveshjen me OSHE-në , gëzojnë të drejtën e përfitimit të këtij shërbimi. Në këtë mënyrë ata duhet të paraqiten parën ambienteve të kujdesit të klientit dhe gëzojnë të drejtën e përfshirjes në skemat lehtësuese. Konkretisht, abonentët familjarë mund të lidhin aktmarrëveshje me këste 2.800 lekë në muaj për të gjithë detyrimin e prapambetur.

Abonentët me status pensionisti, invalidi dhe familjet në nevojë përfitojnë aktmarrëveshje me këste 1.200 lekë/muaj për të gjithë detyrimin e prapambetur. Në rast se abonenti familjar paguan me një pagesë të vetme vlerën e detyrimit të faturave të papaguara të energjisë elektrike përfiton 70 për qind falje të kamatëvonesave.

Dokumentacioni i nevojshëm për të lidhur aktmarrëveshje është karta e identitetit, nëse është personalisht në sportel, ose autorizim me shkrim nga mbajtësi i kontratës dhe kartën e identitetit të klientit e të personit që do të paraqitet për pagesë.