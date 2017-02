Ato që gratë nuk i bëjnë me burrat, por me dashnorët

Raportet jashtëmartesore stimulojnë fantazinë seksuale dhe rrëzojnë shumë nga pengesat që ekzistojnë mes burrit dhe gruas. Në këtë përfundim arrin Gleeden.com, një portal lider përsa u përket takimeve online të personave të martuar.

Ai ka rreth 2.5 milionë anëtarë.

Sipas të dhënave të nxjerra nga një kërkim i këtij portali, që përfshiu mbi 10 mijë gra Europa, rezultoi se jeta seksuale mes të dashurve është më trasgresive dhe mes bashkëshortëve. 8 në 10 gra kanë pohuar se në raportet jashtëmartesore kanë provuar emocione dhe eksperience te paprovuara më parë me bashkëshortët.

Lojërat seksuale mes të dashurve e bëjnë marrëdhënien më “të çmendur”. Prangat janë shndërruar në mjete tradicionale dhe vendin e parë e zënë “lodrat e seksit”, që përdoren nga 90% e grave me të dashurit dhe vetëm nga 30% e tyre me bashkëshortët. 87% e grave pohojnë se u pëlqen të zgjedhin vende “të pazakontë” ku të bëjnë dashuri me të dashurit.

“Rutina dhe gjërat e zakonshme kanë tendencë ta “mbysin” në mënyrë progresive jetën seksuale të çifteve të martuar”, – shpjegon doktoresha Juliette Buffat e Gleeden.com. “Kjo na çon në skenarë klasikë dhe shumë të parashikueshëm”, – thotë ajo.

Seksi mes çifteve të martuar rrezikon të shndërrohet në një grackë. “Me të dashurin, thotë Buffat, një grua ndihet më e lirë për të eksploruar fantazitë seksuale.”

“Një grua e martuar, shpjegon ekspertja, nuk guxon shpesh të propozojë pozicione të reja, praktika të reja apo situata më origjinale, pasi ka frikë se paragjykohet nga burri. Shpesh pret që të jetë burri ai që ndërmerr iniciativën. Problemi qëndron tek fakti se burri, shpesh, kënaqet me një marrëdhënie seksuale më konvencionale e rutinore. Gruaja ka më tepër fantazi, por për ta çliruar atë ka nevojë për një lidhje jo zyrtare”./standard.al