10 filozofët e mëdhenjë që dështuan në dashuri

Të dështosh në dashuri?! Nuk u ndodh vetëm artistëve, por edhe filozofëve.

Libri i Andrew Shaffer ““Great Philosophers Who Failed at Love”, i përshkruan më së miri profilet e tyre. Ne ju kemi sjellë disa pre filozofëve të cilët nuk kanë pasur aspak mardhënie të mira me dashurinë.

Platoni

Filozofi grek Platoni vdiq si beqar i përjetshëm në moshën 81 vjeçare. Në librin e tij “Shteti” ai e përshkruan Utopin si një qytet i qeverisur nga Shteti. Fëmijët e partnerëve inferior do të hidheshin me një anë, në një vend të mistërshëm dhe të panjohur, aty edhe ku duhet të ishin. Fëmijët e të tjerë do të merreshin dhe do të rriteshin nga komuniteti, të cilët pasta çdo të moshuar do ta thërrsinin “baba” ose “nënë”. Gratë nuk do të i’u përkisnin burrave të tyre, por të gjithë meshkujve. Platoni gjithashtu mendonte se gratë mbi moshën 40 vjeçare që mbesin shtatzënë, duhet të abortojnë.

Leo Tolstoy

Autori i famshëm i njohur për veprën e tij “Lufta dhe Paqja”, përvojën e parë seksuale e kishte me një prostitutë, në moshën 14 vjeçare. Në të njëzetat e tij ai e kishte një fëmijë me një skllave, të cilin kurrë nuk e pranoi publikisht. Në moshën 34 vjeçare ai u martua dhe pati 13 fëmijë – vetëm 8 prej të cilëve mbijetuan, shkruan standard.al. Gruaja e tij tentoi të bëjë vetvrasje disa herë. Pas 10 ditësh, Tosltoy befasisht e braktisi familjen e vet dhe vdiq në një stacion treni.

Friedrich Nietzsche

Filozofi gjerman Friedrich Nietzsche ishte gjithashtu një beqar i përjetshëm. Ai gjatë jetës së tij, u propozoi dy femrave – të cilat e refuzuan.

Jean-Jacques Rousseau

Rusoi, filozofi francez i ilimunizmit, kishte 5 fëmijë me një rrobaqepëse të pa shkollë. Ai e braktisi secilin fëmijë në spital. Edhe pse ai nuk ishte besnik, ai vendosi të martohej. Rusoi më shumë preferonte ta quante bashkëshorten e tij “amvise” se sa “grua”.

Albert Camus

Martesa e parë e Kamys përfundoi kur ai e zbuloi se gruaja e tij po bënte seks me një doktor, në këmbim të morfinës. Tre muaj pas divorcit, ai u rimartua. Gjatë kohës sa ishte i martua, ai mbajti lidhje me shumë femra të tjera, mes së cilave edhe një aktore. Megjithatë, Kamy mbeti i martuar deri në moshën 46 vjeçare, kur edhe vdiq në një aksident trafiku.

Fyodor Dostoyevsky

Autori rus i veprës së famshme “Krim dhe Ndëshkim” filloi një lidhje romantike gjatë kohës sa gruaja e tij ishte e sëmurë nga tuberkulozi. Pas disa viteve, ai i dha fund asaj lidhje dhe u kujdes për gruan e tij të sëmurë, shkruan standard.al. Ajo vdiç pak më vonë dhe gjithashtu edhe vëllau i tij. Ai pastaj i propozoi asaj që kishte qenë në lidhje më heret, e cila e refuzoi. Disa vite më vonë, ai u martua dhe pati një fëmijë. Ata u ballafaquan me vështirësi të mëdha financiare, për shkak të varësis së Dostoyevskit nga kumari.

Ayn Rand

Në moshën 55 vjeçare, Rand filloi një lidhje me një fans të saj 25 vjeçar, pavarësisht faktit se të dy ishin të martuar. I dashuri i saj, përfundimisht u nda nga gruaja e tij dhe më vonë Rand e kuptoi se ai ishte në një mardhënie tjetër me një modele. Ajo u tërbua dhe e largoi atë nga faqja që e I’a kishte dedikuar atij tek “Atlas Shrugged”. Sidoqoftë, pavarësisht të gjithave, burri i saj qëndroi me të.

John Locke

Filozofi anglez John Locke, kurrë nuk u martu dhe nuk kishte asnjë fëmijë. Ai kishte shumë mikesha të penës, por ishte shumë indiferentë ose i pavëmendshëm për ta vërejtuar nëse ndonjëra prej tyre ishte e interesuar për diçka më shumë se sa miqësia.

Immanuel Kant

Filozofi gjerman besonte se seksi paramartesor dhe çdo akt tjetër seksual që nuk e kishte qëllim lindjen, ishte i pamorlashëm. Ai besonte se qiftet e martuara e sigurojnë posedimin e përjetshëm të vetive seksuale të njëri – tjetrit. Ai kurrë nuk mundi ta gjejë një grua, e cila do të pajtohej me pikëpamjet e tij për martesën.

Henry David Thoreau

Thoreau dhe vëllau i tij ranë në dashuri me vajzën e njejtë, e cila i refuzoi propozimet për martes nga të dy. Ai kurrë nuk ra më në dashuri sepse besonte se ajo ishte e duhura./standard.al

