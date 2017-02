Video/ Armina Mevlani rrëfehet: Përse nuk jam martuar ende me Shkëlzenin

Armina Mevlani pas një kohe të gjatë, rrëfen përse nuk e ka kurorëzuar lidhjen me djalin e ish-kryeministri Berisha, Shkëlzenit.

Por kur do kemi një martesë? Kjo pyetje i është bërë shumë here Arminës dhe ajo si gjithmonë është shprehur e gatshme por…

“E vetmja gjë që neve na ka ndaluar të vazhdojmë me këtë hap, kanë qenë angazghimet. Sepse ne duam që të jetë diçka shumë speciale dhe për shkak të angazhimeve, unë edhe Shkëlzeni kemi menduar që kjo duhet të vijë në një moment kur gjërat të jenë të qeta dhe ne të jemi të qëtë për t’i organizuar gjërat ashtu siç kemi ëndërruar gjithmonë.”- u shpreh Mevlani.

Përsa i përket idesë së të paturit një fëmijë para martese, ajo thotë: “E di që shumë persona e bëjnë këtë, por unë gjithmonë kam ëndërruar gjithçka me hapat e veta: fejesë, martesë, fëmijë. Nëse kjo do të ndodhë përpara se ne të jemi kurorëzuar, sigurisht nuk do ta kem problem. Si të jetë e shkruar, nëse do të vijë, do të jetë i mirëpritur.”