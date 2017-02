Si u la i lirë atentatori i fisit Çapja: Ik nga Shqipëria, i ke punët keq

Tweet on Twitter

Shkëlzen Hasanpapaj autori i dyshuar i atentateve me armë ndaj fisit Çapja në Elbasan që u arrestua para pak kohësh në Belgjikë, sipas një postimi të ish-kryeministrit Sali Berisha ishte prangosur disa kohë më parë në Shqipëri por ishte lënë i lirë.

Duke iu referuar një denoncuesi dixhital, Berisha thotë se Hasanpapaj u ndalua në Elbasan për drejtim mjeti pa patentë, por u lirua falë ndërhyrjes së familjarëve të kryebashkiakut të Elbasanit Qazim Sejdini. Më pas u udhëzua që të arratisej jashtë Shqipërisë që të mos arrestohej përsëri.

Postimi i plotë Berishës

Elbasani ne kthetrat e mafies!

Qytetari dixhital denoncon:

-atentatori i dyshuar i Çapjave ishte liruar nga burgu nga mafia shteterore e Elbasanit.

– policia jo vetem nuk ndaloi vrasesin por edhe vet qelloi mbi Capjat qe ti eleminonte.

-ligjin e ben mafia qe leviz me makina te bilnduara, me eksponent kryesor Suel Çelen.

-bashkepuntore te mafies jane edhe prokurore, gjykates, pushtetare .

Don Qazimi leviz i armatosur me kobure dhe i shoqeruar nga nga nje bandë e armatosur. sb

“Pershendetje dr dua te informoj se Autori i dyshuar si atentator I Florenc Capes ne Elbasan,Shkelzen Hasanpapaj ka qene I arrestuar nga Policia e Elbasanit ne date 22 Qershor 2016 per drejtim te motorrit pa leje drejtimi por qe prokurorja Pranversa Stafa e ka liruar ate nen presionin e babait te Suel Celes (Te cilin ti e ke akuzar publikisht per vrases ne parlament kohe me pare qe qe gjykata e elbasanit e kishte liruar nga burgu duke e shpallur te pa fajshem) Petrit Cela dhe dhendrit te vogel te kryetarit te bashkise Elbasan Sokol Sanxhaktari,te cilet I kane bere presion gjykates dhe prokurores ta lironin.

Garantja ka qene avokatja Veronika Vangjeli e cila si ndermjetese I ka kerkuara autorit Hasanpapaj te largohej sa me pare nga shqiperia se I kishte punet keq.

Policise se elbasanit ne kohen kur u tentua te vritej Florenc Capja dhe Bledar Muca vete dy te demtuarit arriten ti conin rrobat e autorit si prove,pasi policia as denjoj ti gjente neper rrugicat e zones ku ndodhi atentati dhe ne vend ti falenderonte ja shperbleu duke I ndjekur dhe duke I qelluar dhe provokuar.

Z Berisha Elbasani ka thuajse nje vit qe eshte kthyer ne nje qytet mafioz,ku te djegin makinen e te rrahin e te masakrojne diten per diell,ne elbasan Sokol Sanxhaktari ,Suel Cela dhe familjaret e tij levizin me makina te blinduara dhe te shoqeruar me njerz te armatosur,qyteti yne eshte bere I pa banueshem dhe I ndotur nga rrugace qe kane uzurpar bashkine,tenderat e saj,tregjet e saj te cilat jane prone e Familjes cela dhe familjes se pa ngopur Sejdini,e cila mbrohet nga shteti npermjet taksave tona,kerkojm nga ju ta publikoni kete qe ne elbasan te parandalohen vrasje te tjera te rinjsh te pafajshem. Eshte bera aq keq situate sa dhe kryebashkiaku Sejdini mban ne brez pistolete.”