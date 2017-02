Si i tradhtoi dhe i shiti Edi Rama banorët e Zharzës, te oligarkët e naftës

Një nga zhvillimet më të fundit, që tronditi opinionin publik në Shqipëri dhe që ditët e fundit është pasqyruar edhe nga media të mëdha në Europë dhe SHBA ishte përplasja e paprecedentë mes ambasadorit të SHBA-së në Tiranë Donald Lu, me prokurorinë e përgjithshëm Adriatik Llalla. Gjatë kësaj përballje publike plasi edhe një skandal për të cilin i akuzuari Lu, ende nuk është prononcuar. Bëhet fjalë për akuzën e kryeprokurorit, se ambasadori amerikan ka ndërhyrë personalisht dhe madje edhe ka bërë presion tek ai vetë për të mbyllur hetimin e hapur, për “Bankers Petroleum”.

Në fillim të muajit Prill të vitit 2015, kompania kanadeze Bankers arriti kulmin e abuzimit të saj në fushën naftëmbajtëse të Marinzës, duke kryer shpërthime të fuqishme për hapjen e puseve ku si pasojë u shkretua gjithë vendi dhe ekonomia e banorëve.

Llavë balte, ujë i nxehtë, përzier me gazra toksikë, tokë që zhytej poshtë, gjysma shtëpish që fundoseshin, ishin pamje reale që tronditën Shqipërinë atëherë. Nuk ishte hera e parë që ndodhte, por banorëve u thuhej se bëhej fjalë për “tërmete rajonale”. Kjo tallje dilte zbuluar nga shërbimi sizmiologjik, i cili detyrohej që pas zhurmës mediatike të pranonte që në territorin e Republikës së Shqipërisë në orët dhe vendin që pretendonte kompania e naftës, nuk kishte pasur tërmete. Përgjegjësitë e koncesionarit “Bankers Petroleum”, si dhe pasojat e rënda mjedisore, ekonomike dhe shëndetësore për banorët e zonës ishin aq të mëdha, sa që vetëm ndonjë “forcë madhore” mund ti mbulonte.

Organi i akuzës në Fier hapi një hetim, por ashtu siç tashmë dihet në lojë u fut vetë ambasadori i SHBA, Donald Lu, i cili i kërkoj me presion të paprecedent, që çështja të mbyllej. Dhe ashtu ndodhi në fakt.

Një javë më pas më 8 Prill 2015 kryeministri Rama hodhi akuza të rënda ndaj “Bankers Petroleum” dhe premtoi, se do ti jepte fund abuzimeve dhe shfrytëzimit barbar që bënte ajo me nëntokën tonë, punonjësit dhe banorët.

“E dimë mirë se çfarë fuqie kanë ato që prej kaq vitesh ku kanë gjetur shesh kanë bërë përshesh, duke na lënë një përshesh nafte, duke vënë mina kudo ku vunë dorën si ajo në Marinzë. Por jo vetëm që nuk na dridhet qerpiku, por do t’u rrimë përballë dhe do t’i qëndrojmë në kornizën e ligjit.

Në vendin tonë do të sigurojmë që çdo lloj ndërkombëtari nëse bën biznes në Shqipëri të mos trajtojë asnjë shqiptar si qenie e dorës së dytë. Nuk diskutohet as se kompania duhet të na bërë në dispozicion planin afatmesëm të rehabilitimit por do të kërkojmë një audit ndërkombëtar si në çdo vend demokrat, duke mbrojtur interesat e kombit, dhe siç ndodh sa herë që kompanitë e naftës bëjnë çuditë e tyre. dhe bazuar në auditin ndërkombëtar ne do të marrim edhe rezultatin e të gjitha problematikave që ka shtetit shqiptar, dhe për çdo problematikë kompania do të vihet përpara përgjegjësisë si në SHBA, Gjermani apo Kanada”, premtoi ai atëherë.

Menjëherë pas kësaj vetë kryeministri urdhëroi ngritjen e një Grup Pune Shtetëror, i cili do të zbardhte paralelisht me prokurorinë shkaqet e “tërmeteve” në këtë zonë dhe gjithë veprimtarinë e kompanisë Bankers. Pas zbythjes së prokurorisë nga presionet kompanisë së fuqishme në bashkëpunim me ambasadorin Lu, tani pas rreth 2 vitesh edhe grupi i punës për këtë çështje i ngritur nga vetë Rama ka dalë me një raport “të bardhë” mbi lëkundjet në fshatin Zharrës.

Ndonëse duhet të zbardhte shkaqet e lëkundjeve, grupi shtetëror nuk ka dalë në asnjë konkluzion, por vetëm i kërkon Ministrisë së Energjisë që “të angazhojë, në përputhje me parashikimet në Marrëveshjen Hidrokarbure dhe Liçencë Marrëveshjen për shfrytëzimin e vendburimit të Patos-Marinzës nga Bankers Petroleum, një ekspert teknik ndërkombëtar të pavarur për të përcaktuar në mënyrë objektive dhe asnjanëse shkakun e lëkundjeve, por edhe për të propozuar zgjidhjen më optimale për teknologjinë e trajtimit te ujit dhe mbetjeve teknologjike që shoqërojnë nxjerrjen e naftës nga nëntoka, sipas standardeve më të mira ndërkombëtare”.

Pra edhe qeveria i braktisi zyrtarisht banorët e zonës dhe e fut çështjen në vorbullën e “ekspertëve teknik ndërkombëtar”. E vërteta është që nuk i ka braktisur, por i ka shitur. Raporti për të cilin ishin dy vite në dispozicion, përfundimisht u mbyll në një dosje të bardhë. Në Zharrëz dhe gjithë atë zonë “nuk ka ndodhur asgjë” dhe banorët duhet të presin edhe ca vite të tjera, sa të vijnë ekspertë ndërkombëtarë. Kjo shitje e turpshme vjen pak ditë, pasi Banorët e fshatit Zharrëz në Fier kanë rifilluar sërish grevën e urisë kundër kompanisë “Bankers Petroleum”.

Greva e tyre tashmë duket qartë që është dëshpëruese dhe duhet të bëhet ndaj qeverisë dhe jo kompanisë. Kryeministri nuk jep asnjë shenjë se mund të ndërhyjë për zgjidhjen e problemit të tyre, ndryshe nga sa u premtoi me pompozitet 2 vite më parë. Rama i ka shitur, sepse tashmë është bërë “ortak” me Bankers, pasi u fut në lojë riaktivizimi i “ARMO” të cilën ja ka dhënë në shfrytëzim duke shkelur çdo ligj të këtij vendi, klientit të tij Besnik Sula. Kulmi i talljes u arrit pak ditë më parë, kur zv. kryeministri Niko Peleshi i cili ishte ngarkuar të merrej me këtë çështje deklaroi se, nuk kemi çfarë ti bëjmë Bankers, nuk duan të paguajnë as një qindarkë.

Pra siç kuptohet qartë, edhe Grupi Shtetëror i Punës i ngritur nga Rama është urdhëruar prej tij, që ta mbyllë punën në dizfavor të banorëve të dëmtuar ndër vite. Grevistët e Zharrëzës dhe gjithë shqiptarët duhet të jenë “mendjendarë” dhe të mos kërkojnë më asgjë nga kryeministri i tyre, pasi tashmë ai është i kapur nga oligarkët dhe nuk ka asnjë lloj fuqie për të vepruar kundër interesave të tyre, në favor të qytetarëve./syri.net