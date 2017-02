Qokat e Qeverisë dhe servilët e ‘’paguar keqas’’…

Hamza HATIKA

Prezantimi i studimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), i cili paraqiti gjetjet e sondazhit “Besimi në Qeverisje” për vitin 2016, ishte dështimi dhe manipulimi i radhës. Studimi i kryer gjatë periudhës 12-24 dhjetor 2016 në 61 bashkitë e Shqipërisë, me rreth 1460 të anketuar u has që në nisje të prezantimit për elementët “fiction”.

Sikur të ftuarit në sallën e luksit t’i kishin pyetur apo edhe ti kishin marë me vete për këtë studim, pse jo edhe të ishin prezent në anketim, si do të ishin përfundimet vallë ? Natyrisht që të ftuarit do të ishin të tepërt, por as të pranishmit që e kundërshtuan këtë studim pasi u larguan mediat, nuk u pasqyruan fare nga masmedia… Pjesëmarrësit që morën dritat e prozhektorit të medias në takim, Ambasadorja e BE-SË, Vlahutin dhe Ministria Harito, më shumë u dukën si të ftuara qoke se sa kontribuese reale në analizën e studimit. Madje si parantezë , nuk mund të mos theksojmë, rendjen e veçantë gjatë gjithë diskutimit, që ambasadorja kishte për flokët e saj se sa për studimin. Gjithsesi mos mbetemi këtu…

Në paraqitjen e rezultateve të sutidimi u thane shifrat që deshën, media e mori të gatshme menunë e radhës dhe e prezantoi si sukses modelin Qeverisës nga 1500 të anketuarit dhe Gjyqësori mbetet përsëri në Top listën e zezë, ku Vetingu mbetet si Varka e Nojes për ne shqiptarët pas insistimit të USA-BE. Ligjëruan të gjithë me letër, por oponenca nga paneli i shoqërisë civile që u bë pa letër dhe me analizë brilante e reale në atë sallë, asnjë nuk mundi ta kundërshtonte

Kë duhet të besoj unë, të anketuarit anonimë, apo intelektualët që kontribuojnë në masmedia dhe politikë prej 20 e më shumë vjetësh dhe paraqitën realitetin pa droje dhe censure ?

Ky është viti i katërt radhazi për IDM (2013-2016) që ofron këtë Sondazh dhe Opinion e që kryhet duke u bazuar në metodologji, instrument dhe mbulim kombëtar të ngjashëm, por kush e përgatit pyetësorin dhe kush i pyeste këta në 61 Bashkitë. Kjo nuk u tregua aspak me foto-video të paktën. Personalisht besoj tek raportet e Institucioneve Ndërkombëtare pa bashkëpunimin me shqiptarët, ato që na telendisin dhe na rendisin të fundit, ose të parët për rekordë negative, madje edhe në Evropë apo rajon.

Pas Ukrainës për vetvrasje, apo me mbi 4-mijë tentativa në vit, me mbi 160-mijë azilkërkues sipas Eurostat për dy vjet, pra të dytët pas Sirisë, apo edhe me 38-mijë të burgosur nuk e di se përse shërben ky studim në prag fushate dhe kush do ta besojë ketë lajm të keqgatuar, madje edhe ndihmën e PNUD-it…?!

Jam gabim apo jo, por të gjithë dridhemi kur këto institucione serioze bëjnë bilancin e fundvitit dhe rezolutat e Komisioneve të Parlamentit Evropian, apo të Freedom House, ku vendi ynë pësoi përsëri rënie në renditje. Pra për çfarë lirie fjale flasim këto anketime dhe kush i beson këto modele përveç atyre që i bëjnë ?

Kjo më habit dhe me trishton tek besimi dhe guximi në grup për të vazhduar manipulimin e opinionit në emër të lirisë së shprehjes dhe të progresit dhe të besimit tek Qeveria, ku policia renditet si institucioni me rritje të besimit qytetar.

Por, si për dreq, paralel me Studimin pompoz, Qafa e Grabitësve të Bankave, 4-herë deri më tani, regjistroi suksesin e radhës dhe dështimin e policisë , që arrestoi vetëm 5 rojet private që edhe e telefonuan atë. Dhe kjo nuk habit më askërkënd, që policia bën kronologjinë dhe grabitësit largohen në drejtim të paditur…. Kurioz jam të di, këta të 1500 të anketurait, që askush nuk i pa dhe i dëgjoi, a dëgjojnë gjë për vrasjet, grabitjet, tritolet, shantazhet, gjobat apo përdhunimet apo janë jashtë informacionit ditor ?

Po një vështrim në rrjetet sociale që gëlojnë nga mllefi dhe varfëria e ulur këmbëkryq, me burgjet plot, me dhunën policore ndaj grave apo pensionisteve me tezgat e Migjenit ndër duar që dhunohen nga policia, a nuk do të përbënin studim më të besuar ?

Në fjalën e tij, Afrim Krasniqi, Drejtor i Institutit të Studimeve Politike, u shpreh se; “brezi i ri 18-25 vjeç është më kritiku ndaj sistemit politik, parlamentit, partive politike, kurse për brezin mbi 60% vjeç dhe nëpunësit publikë janë më të kënaqur me qeverisjen”.

Sa sukses mund të kenë reformat e ndërmara nëse zhgënjejnë brezin e ri, pak rëndësi ka ?! Pra e besojnë Qeverinë ata që u edukuan dhe u formuan para 90-ës dhe që janë aktualisht përfitues të qeverisjes si me punësimet personale apo edhe familiare.

Një tjetër diskutim ishte edhe ai i kodit elektoral, ku afati i puniemeve u shty edhe me një muaj nga Partia Socialiste. Tek kjo pjesë u diskutua mundesia që i jep kodi partive politike të përfitojnë kohë falas nga mediat. Kjo kohë falas, mediave ju zbritet nga detyrimet tatimore në fund të vitit. Pra kemi një efekt “parajse fiskale”, ku përfitojnë masmediat në prag fushate të sanksionuar me ligj. Organizata AIS,ka propozuar shfuqizim të nenit, pasi ky nen është i vështirë të monitorohet në zbatim të tij, plus që krijohet një marëdhënie interesi direkte mes dy pushteteve: atij mediatik dhe atij partiak.

Në diskutim u mor edhe modeli i kasetave të nisura copy-paste nga Kryebashkiaku Veliaj nën kurimin e grupit masiv mediatik që ai ka nën vartësi, : “ku sot nuk raporton media dhe gazetarët në terren, por institucionet me forcën e pushtetit”, u shpreh analisti Lutfi Dervishi.

Kjo e largon realitetin dhe opozitën mediatike, duke intimiduar dhe ofruar vetëm atë që ai kërkon të paraqesë në opinion, duke u kthyer më pas lajmin në një Opium populist , duke mbizotëruar vetëm realiteti i imponuar nga forca e tenderave që kanë kapur median me buxhetin e madh të Bashkisë së Tiranës. Të gjithë i lanë duart si Pilati para mediave që u larguan sapo mbylli fjalën Ambasadorja Vlahutin dhe Ministria Harito, por zërat kundër me argumentat e prezantuara mbetën vetëm aty, brenda sallës duke pritur një tjetër sondazh pozitiv në prag zgjedhjesh nga të mirëpaguarit e pushtetit.