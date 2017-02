Ne Opozita apo Ne qytetarët?

Nga Arian Galdini

Je Opozitar? Shume mire atehere. Mos e ndal me veten me arsye e sterhollime kenaqesie apo zemerate, me ata qe jane rreth teje per te mos protestuar.

E ke shansin qe ne dt 18 shkurt, te tejkalosh veten e te vershosh i bashkuar me te tjere si ty apo krejt ndryshe nga ty, por qe kerkojne e duan te perballen kunder te njejtes gje si ty.

Je qytetar? Akoma me mire. Tejkaloe opozitarin qe po organizohet dhe po te therret ne proteste.

Mos e ler opozitarin vetem, aty ne ate shesh proteste.

Sepse as ti qytetari, e as opozitari, nuk keni per te fituar asnje beteje nese nuk beheni bashke.

Qytetari distancohet nga opozitari fill pas zgjedhjeve. Kjo eshte pjese e normalitetit demokratik.

Opozitari i strukturuar, organizuar, ka nje barre te rende mbi supe per shkak te interesave e qellimesive partiake.

Kur sapo ka dale nga zgjedhjet, opozitari me te drejte a pa te drejte, na pelqen a s’na pelqen, na vyen a s’na vyen, ka detyrimin fiziologjik dhe politik qe te meret me veten.

Opozitari eshte komunitet, grup, organizate dhe funksionon pothuajse si nje trup njerezor.

Jo cdo gje qe ben njeriu gjate dites e nates, eshte e hijshme, e mire e paster.

Ndaj njeriu kujdeset per higjenen e tij.

Jo cdo gje qe ben njeriu gjate dites e nates, eshte publike, komunitare, ne bashkejetese.

Ndaj njeriu zgjedh te vecohet, kerkon privatesine qe te flase e kuptohet me veten.

Keshtu edhe organizata, ben te njejtin cikel.

Fill pas zgjedhjeve qytetari dhe opozitari behen 2 entitete te ndryshme, domosdoshmerisht, nevojshmerisht, natyralisht.

Prandaj ka shpesh me shume adresime inati, mllefi, refuzime ndaj Opozitarit, sesa ndaj Pushtetarit.

Sepse Pushtetari dhe qytetari jane ne Aleance bashke fill pas zgjedhjeve, jo sepse ky eshte natyralitet, por sepse kjo eshte inerci.

Pushtetari nuk behet dot Pushtetar, nese nuk ka bere aleancen e madhe me qytetarin. Keshtu qe pala fituese, fill pas zgjedhjeve e ka ende ate hirin e panatyrshem te shpreses dhe pritshmerise pozitive prej qytetareve.

Kjo shpjegon pse njerezit e kane te veshtire te shpallen opozitare, te veprojne si opozitare, te zgjidhen si opozitare, te mendojne si opozitare, apo te zgjedhin vete te jene opozitare, fill pasi kane mbaruar zgjedhjet.

Ama, kur kalojne 100 ditet e para te qeverisjes, e cdo dite, jave, muaj a vit, pas kesaj, nuk ka me kuptim qe qytetari dhe pushtetari te jene te sintonizuar.

Sepse qytetari eshte llogarikerkuesi ndersa pushtetari eshte llogaridhenesi.

Ketu nisin e syte e qytetarit kthehen nga opozitari.

I vetmi institucion ligjor, kushtetues dhe politik qe kemi ne demokraci, i cili ka te drejte ti kerkoje llogari Pushteteve ne emer te pakices dhe qytetarit eshte Opozita.

Neve si qytetare mund edhe te fuqizojme zerin tone civil, por askund, askund ne bote, nuk ka ndodhur qe aktivizmi civil dhe shoqeria civile te jene bere aktori kryesor i llogarikerkimit.

Per nje arsye te thjeshte.

Aktivizmi civil dhe shoqeria civile, ngase nuk jane struktura dhe mekanizma perfaqesuese, munden vetem te shpallin e mbrojne kauza, qellime, apo ankimime.

Ato kurre nuk e kane mundesine e as fuqine ligjore qe te zhvillojne vendim-marrje. Mund te ndihmojne mr ekspertize, qendrime, lobim, protesta, por nuk bejne dot vendim-marrje.

I vetmi pushtet perfaqesues qe mund te kthehet ne vendim-marres eshte Opozita.

E megjithate, sikurse e kemi thene edhe me pare, ne Shqiperi jemi ne gjendje knockdowni ngase ne nuk kemi fare asnje lloj aktivizmi apo shoqerie civile e te mundet te kete ndikim numerik, ideor apo moral ne vendin tone.

Shpresa dhe mundesia e vetme mbetet Opozita.

Pas gati 3 vitesh e gjysem qeverisje, besoj se nuk ka me shqiptar qe te mos mendoje si kundershtar dhe i zemeruar me kete Shumice te simbiozes me krimin dhe plackitjen.

Paradoksalisht, edhe mbeshtetesit e kesaj Shumice, mendojne si kundershtare dhe te pakenaqur me te, por kane ndervaresi prej hallit qe kane, ose joshje prej plackes qe bejne.

Kryeministri Edi Rama po flet pafund se ai po ben Shtet, e u jep skenar edhe mbeshtetesve te tij te ndervarur apo te joshur qe tia konfirmojne nga mikrofonat e porositur kete gje.

Ama, e verteta eshte se askush nuk e ve ne dyshim me se qytetari shqiptar dhe institucionet nderkombetare, kuptojne me fjalen shtet vetem konceptin demokratik te Shtetit te se Drejtes, ndersa Edi Rama aplikon realitetin e vrazhde te Shtetit te Bukes se Gojes.

Njerezit kane frike nga Shteti qe po ben Edi Rama sepse kur qytetari nuk paguan dritat eshte keqberes dhe ligjshkeles, e perfundon ne biruce. Ndersa kur qytetari bashkepunon me policin dhe te fortin qe te mbjelle parcelen me kanabis, quhet hallexhi qe e ka detyruar varferia ta beje kete gje.

Kur qytetari nderton pa leje, quhet keqberes dhe ligjshkeles dhe perfundon ne biruce. Ndersa kur magazinon e transporton kanabis ne bashkepunim me policin dhe te fortin, quhet njeri i mbytur nga mjerimi qe eshte detyruar te meret me keto pune.

Sepse kur qytetari nuk mer kuponin tatimor, gjobitet rende.

Ndersa kur shet voten te polici, i forti dhe deputeti i partise, quhet qytetar i devotshem.

Me keto qe po shkruaj, nuk synoj e as kam qellim te amnistoj apo pranoj, asnjeren prej formave te keqberjes apo ligjshkeljes.

Por paradoksalitetin dhe selektivitetin e menyres sesi po e ushtron dhe kupton Shtetin e Bukes se Gojes, kjo Shumice e simbiozes me krimin dhe plackitjen, ia vlen ta ballafaqojme.

Kur qytetari dhe opozitari jane ne nje mendje se Shtetit te Bukes se Gojes dhe kesaj Shumice ne Simbioze me krimin dhe plackitjen, i duhet dhene fund, ata behen bashke ne Sheshin e Protestes.

18 shkurti po vjen.

Opozitari na ka ftuar ne proteste.

Kjo nuk eshte protesta e ndarjes. Kjo eshte protesta e bashkimit te opozitarit me qytetarin.

Nese do ta shohim keshtu 18 shkurtin, ju siguroj qe e nesermja e 18 shkurtit do te jete edhe e nesermja e nje Shqiperie me te mire.

Une si qytetar dhe opozitar, ne 18 shkurt do te jem ne sheshin e Protestes.

Do te jem aty qe te mos largohem me prej aty, derisa te rrezojme ata qe na kane mbytur nen Sundimin e Krimit dhe Plackitjes.

Ama duhet te jemi bashke, te gjithe bashke, opozitare e qytetare.

Protesta e bashkimit do te jete edhe protesta e fitores se madhe.