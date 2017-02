Monika Kryemadhi: Si i përgjigjem kritikave që thonë se LSI është parti që shkon pas pushtetit (VIDEO)

Lëvizja Socialiste për Integrim po mban Konventën Zgjedhore të Tiranës.

Në aktivitetin, që po zhvillohet në Pallatin e Kongreseve marrin pjesë rreth 2301 delegatë nga të gjitha njësitë e kryeqytetit.

Nw foltore ka folur edhe deputetja Monika Kryemadhe e cila ka spjeguar edhe një herë për kritikët se LSI nuk është parti që shkon pas pushtetit.

‘Unë do ta them thjeshtë jo si zyrtarët e LSi, nëse LSI nuk do të ishte bashkuar me Partinë Demokratike në 2009 sot Shqiptarët do të ishin viktima të trafikut të vizave”.

