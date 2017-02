Meta mbërrin në Pallatin e Kongreseve , nis Konventa e LSI (VIDEO)

Nis Konventa Zgjedhore e Tiranës nga e cila do të dalin organet e reja drejtuese të saj, që mbërrijnë pas zhvillimi të zgjedhjeve për kryetar.

Në Konventë sapo ka mbërritur kreu i LSI-së Ilir Meta, ministri i Drejtësisë Petrit Vasili dhe Luan Rama.

Në këtë Konventë do të marrin pjesë 2301 votues dhe do të kandidojnë 256 persona për për Komitetin Drejtues të Tiranës dhe nga këto do të zgjidhen 179 kryetarë. Po ashtu do të zgjidhet edhe Kryetauri i LSi për Tiranën. Kjo Konventë vjen pas një procesi zgjedhor të organizuar në cdo organizatë të partisë. Organizata ka zgjedhur kryetarin e sa dhe delegatët të cilët do të marrin pjesë në konventën e Tiranës.