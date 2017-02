Meta: LSI faktor, 18 qershori i rëndësishëm për fatet e vendit

Me tonë fare të qetë e me një fjalim të shtruar, mes brohoritjeve në sallë, kreu i LSI-së, Ilir Meta ka theksuar se 18 qershori nuk është i rëndësishëm për LSI, por për fatin e vendit.

Teksa ka theksuar rolin e madh të LSI-së, për konsensusin e shumëduartrokitur të reformës në drejtësi, Meta u ka dhënë përgjigje atyre që akuzojnë se forca që ai drejton nuk e do Reformën.

“LSI ka qenë më e qartë se askush për reformën në drejtësi, LSI theksoi se nuk kishte interes për të mbrojtur sistemin e degraduar të drejtësisë, por as të kapte sistemin e ri të drejtësisë. Të gjithë ata që i quaj me keqardhje sharlatanë, apo papagallë, që përsërisin nëse i keni vënë re, që LSI ka frikë nga reforma, që nuk e do reformën, po t’u bësh këtyre një veting, do dalin shumë keq, asnjë nuk do ta kalojë, përvec ndonjërit që ka bindjen e tij mbi bazë të një perceptimi të gabuar”- tha Meta.

Sipas Metës, të gjithë e dinë se LSI është forcë që ka bërë beteja shumë të mëdha që në fillimet e saj në emër të interesave shumë të mëdha, edhe kombëtare edhe publike.

“Ashtu si të gjithë e dinë dhe vlerësojnë se konflikti është i papranueshëm për LSI bashkë edhe me arrogancën, frymën e përjashtimit, se ne kemi kulturën e dialogut, bashkëpunimit dhe zgjidhjes së problemeve dhe jo shtimit të problemeve mes konflikteve. LSI është për zgjidhje racionale dhe afatgjatë që i shërbejnë vendit, kundër retorike fajësuese, shfajësuese se këto krijojnë tym e mjegull dhe nuk i krijojnë mundësi askujt për të gjetur problemin dhe zgjidhjen e tij”- tha ai.