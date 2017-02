Foto/ Fitoi Trump, Saranda heq bustin e Clinton në mes të qytetit

Bashkia e Sarandës vendosi në qershor 2016, në bulevardin qëndror të qytetit, bustin e ish-Sekretares Amerikane të Shtetit, Hillary Clinton, njëherazi ish-kandidate për Presidente të SHBA-ve.

Por siç shihet nga një foto e siguruar nga “BalkanWeb”, busti i saj është hequr pa mbushur vitin.

Shumë qytetarë nga Saranda kanë shkruar në adresën e “BalkanWeb” se ky gjest ka lidhje me fitoren e Donald Trump në garën presidenciale në SHBA. Por burime zyrtare nga Bashkia e Sarandës, që nuk kanë preferuar të identifikohen, i kanë hedhur poshtë këto pretendime duke pohuar për “BalkanWeb” se heqja e bustit ka lidhje me risistemimin e lulishtes së qytetit. Por pa dhënë informacione nëse ky bust do të vendoset sërish, do zhvendoset diku tjetërs apo do të largohet përfundimisht.

“Ne jemi të bindur se busti i Hillary Clinton, si figurë emblematike e politikës dhe diplomacisë amerikane, me kontribute të drejtpërdrejta edhe për popullin shqiptar, i bën nder Sarandës, qytetarëve dhe miqve të saj, kudo në botë”, – tha gjatë ceremonisë kryetarja e Bashkisë së Sarandës, Floriana Koka