Takim me Guvernatorin për grabitjen/ Tahiri: Jemi të vetëdijshëm, do të merren masa të tjera më të forta

Në lidhje me grabitjen e një makine me paratë e një banke një ditë më parë, ministri Tahiri mbajti një takim me Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Sejko dhe kryetarin e Komisionit të Ekonomisë Erion Brace.

Në fund të takimit mes palëve, në një prononcim për media ministri Tahiri u shpreh se do të rriten masat e sigurisë dhe se ngjarje të tilla nuk do të përsëriten.

“Jemi të vetëdijshëm që ka ende shume punë për të bërë dhe do të mëren masa të tjera parandaluese ku situata do të përmirësohet. Eksperienca e vendeve të tjera flet shumë. Ne do të marrim masa që të mbrojmë vlera të tilla. Jemi të vendosur për ti dhënë fund këtij fenomeni, pasi ka përfituar nga mungese vëmendjes së policisë private” u shpreh Tahiri.

Nga ana tjetër ministri deklaroi se çdo makinë që shoqëron vlera të tilla tani do të shikohet mundësia që do të shoqërohet dhe nga Policia e Shteti dhe jo vetëm nga ajo private.

“Brenda një afati të shkurtër këto masa do të jenë prezente në çdo bankë dhe polici private që merren me transportin e vlerave do të shoqërohet dhe nga ajo e shtetit” tha Tahiri.