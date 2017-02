Studimi: Qytetarët vendosin qeverinë dhe gjyqësorin si institucionet me të korruptuar

58% e të anketuarve kanë deklaruar se u është kërkuar hapur nga autoritetet qeveritare, 20% ka dhënë ryshfet si mirënjohje për shërbimin e marrë, ndërsa 22% si nxitje për të marrë shërbime më të mira

Nga Enida Vërça

Nga një studimi i bërë prej Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) të sondazhit “Besimi në Qeverisje” për vitin 2016, i kryer gjatë periudhës 12-24 dhjetor 2016 në të 61 bashkitë e Shqipërisë rezultoi se qeveria është vendi më i korruptuar duke u ndjekur nga gjyqësori. Gjetjet nga studimi tregojnë nivel relativisht të ulët të besimit ndaj institucioneve publike, ku vetëm pesë në trembëdhjetë (5/13) institucione kombëtare gëzojnë më shumë se 50% të besimit të publikut. Në këtë mënyrë shqiptarët e kanë humbur pjesën më të madhe të besimit tek institucionet, për shkake të problematikave që ata ndeshin çdo ditë dhe faktit që asgjë nuk merre një zgjidhje në favore të tyre. Nga pyetjet e bëra në anketë mbi besimin e udhëheqësve të vendit ata than se: “Nuk mund të besojmë kur shitemi dhe blihemi nga të gjithë këta, me një parcelë drogë në zonat më të thella të vendit”. Një tjetër anketues u përgjigj: “ Shqipëria është shitur lirë dhe e gjithë kjo vjen nga qeveria e cila bashkëpunon me gjykatat. Ata vet shkruajnë vetë vulosin. Ne na duan sa për t’i mbyllur sytë Evropës”. Statistikat e këtij sondazhi tregojnë qartë për pesimizmin e të gjithë qytetarëve dhe të keqen që po u kanoset çdo ditë nga aferat e politikanëve të vendit.

Korrupsioni në institucionet publike

Për të mbyllur një “hallë”,ose për të fituar atë që të takon në vendin tonë, kryesisht duhet të paguash. Në këtë mënyrë qytetarët gjithmonë me dëshirën e institucioneve përkatëse korruptojnë. Sistemi gjyqësor renditet nga ana e qytetarëve të anketuar (34%), si institucioni më i korruptuar për vitin 2016. Qeveria qendrore zë vendin e dytë (28%), e ndjekur nga Parlamenti (15%).Për vitin 2016, 26% e qytetarëve të anketuar deklaruan se u kanë paguar ryshfet zyrtarëve publikë në nivel qendror në krahasim me 29% e qytetarëve në njësitë e qeverisjes vendore. Të pyetur për arsyet, 58% e tyre kanë deklaruar se u është kërkuar hapur nga autoritetet qeveritare, 20% ka dhënë ryshfet si mirënjohje për shërbimin e marrë, ndërsa 22% si nxitje për të marrë shërbime më të mira në të ardhmen. Në këtë mënyrë ata i bëjnë institucionet të jenë të prirura drejt pagesës për çdo punë që ata u kryejnë. Me idenë se vetëm nëse marrin ryshfete mund ta bëjnë një pune me përgjegjësi dhe më të sigurt.

Mungesa e transparencës dhe llogaridhënies

Sipas raportit një problem shumë i madh që është hasur nga qytetarët e anketuar, qëndron tek transparenca dhe llogaridhënia e cila mungon. Qeveria asnjëherë nuk është transparente me qytetarët duke ngritur tek këta të fundit pikëpyetje të mëdha në çdo vendim që merret. Sipas tyre qeveria qendrore është transparente në masën 39% . Ndërsa qeveria vendore është transparente 43%. Për sa i përket llogaridhënies për veprimet që ndërmerr pushteti qendrore dhe ai lokal, sipas anketimit arrijnë shifra alarmante. Sipas të anketuarve, qeveria asnjëherë nuk shpjegon për projektet që merre ose për vendimet në lidhje me çdo problem. 36% e qytetarëve të anketuar e perceptojnë qeverinë të jetë e përgjegjshme në veprimet e saj, përkundrejt 64% të anketuarve që nuk janë dakord. Në nivelin e qeverisjes vendore. 33% e të anketuarve besojnë se bashkia e tyre është e përgjegjshme. 63% e qytetarëve të anketuar besojnë se Kontrolli i Lartë i Shtetit mban përgjegjës qeverisë.

Shërbimet publike aspak të kënaqshme

Ajo që vihet re nga sondazhi është dhe mungesa e aftësisë së stafeve profesioniste për postet që ata gëzojnë. Më shumë se gjysma e qytetarëve nuk janë të kënaqur me shërbimet e punësimit (78%), me shërbimet gjyqësore (66%), si dhe me shërbimet e mirëqenies sociale. Vetëm 28% e qytetarëve të anketuar besojnë se institucionet që ofrojnë shërbime publike i dëgjojnë dhe trajtojnë si duhet ankesat që vijnë nga qytetarët, në krahasim me 46% të cilët nuk kanë besim. 42% e qytetarëve të anketuar janë në dijeni për ekzistencën e një faqe interneti në bashkitë e tyre përkatëse. Megjithatë, pjesa më e madhe e tyre ose 59% nuk ​​e përdorin faqen e internetit dhe vetëm 34% e tyre janë të informuar në lidhje me shërbimet elektronike të ofruara nga bashkitë e tyre.

Gjetjet e sondazhit

Besimi në institucionet publike

Institucionet fetare gëzojnë vlerësimin më të lartë të besimit tek institucionet publike kombëtare në kategorinë “Kam shumë besim”. 22% e qytetarëve të anketuar shprehen se kanë shumë besim në institucionet fetare. Megjithatë, nëse merren së bashku këto kategori (“Kam shumë besim” ose “Kam besim”), qytetarët e anketuar besojnë më shumë policinë (61%), sistemin arsimor (59%), institucionet fetare (58%), medien (58%) dhe Forcat e Armatosura (55%).

44% e shqiptarëve të anketuar kanë besim te qeveria qendrore, në krahasim me 49% që kanë besim tek qeverisja e tyre vendore. Sistemi gjyqësor (74%) është institucioni më pak i besuar në Shqipëri, i ndjekur me një diferencë të përafërt nga partitë politike (72%). Parlamenti renditet si institucioni i tretë më pak i besuar, me 71% të publikut të anketuar që nuk kanë besim. Edhe pse 71% e qytetarëve të anketuar besojnë se Reforma në Drejtësi do të ketë ndikim pozitiv nëse zbatohet siç duhet, vetëm 46% e tyre besojnë se Reforma në Drejtësi do të zbatohet siç duhet në krahasim me 42% që nuk ndajnë të njëjtin mendim.

35% e qytetarëve të anketuar mendojnë se informacioni i dhënë nga mediet nuk është i saktë dhe i vërtetë. 74% e qytetarëve të anketuar kanë televizionin si mediumin e tyre mediatik më të përdorur. Institucionet/organizatat ndërkombëtare si BE (80%), NATO (79%) dhe OKB (79%) vazhdojnë të renditen si institucionet më të besuara në Shqipëri, duke gëzuar besimin e rreth 4 në 5 shqiptarëve të anketuar. Këto institucione gëzojnë gjithashtu përqindjen më të madhe të qytetarëve që shprehin besim të madh (në një interval prej 34-36%).