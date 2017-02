Si mund të zbulojmë defektet gjenetike tek embrionet e krijuar me fertilizim in vitro?

Gratë shtatzëna, bebet e të cilave rrezikojnë të kenë defekte gjenetike serioze mund të kenë ndërprerje të shtatzanisë. Për ta shmangur këtë, atyre u rekomandohet të kryejnë testet diagnostike prenatale si amniocenteza dhe biopsia e vilusit korionik, shkruan standard.al. Për disa çifte, këto teste nuk janë të pranueshme dhe si alternativë shërben Diagnoza Gjenetike e Paraimplantimit (PGD). Ajo është një procedurë e përdorur para implantimit për të identifikuar defektet gjenetike në embrionet e krijuara me anë të fertilizimit in vitro (IVF), me qëllim që të parandalojë sëmundje të caktuara ose çrregullime të ndryshme që të trashëgohen tek fëmija. Procesi ndihmon prindërit të shmangin lindjen e një fëmije me probleme gjenetike.

Diagnoza Gjenetike e Paraimplantimit mund të ofrohet për tre kategori madhore sëmundjesh:

Së pari, mund të përdoret për të përcaktuar çrregullimet e lidhura me seksin e embrionit si psh: Distrofia Muskulare Duchenne. Së dyti, mund të përdoret për të identifikuar defekte të veçanta gjenetike si fibroza cistike, ku anomalitë testohen me teknika molekulare sipas reaksionit zinxhir të polimerazës (PCR). Së treti mund të përdoret në çrregullime kromozomale me anë të teknikës së hibridizimit fluoreshent in situ për të detektuar një shumëllojshmëri ndryshimesh kromozomale që përfshijnë translokacionet, inversionet dhe fshirjet .

Figura tregon : Hapat që duhet të ndiqen në procesin e diagnozës dhe ekzaminimit gjenetik të paraimplantimit

Procedura për PDG është si më poshtë:

Partnerja merr medikamente për të stimuluar ovaret për prodhimin e shumë vezëve.

Vezët merren me anë të një gjilpëre transvaginale sipas një procedure të caktuar.

Vezët fertilizohen nga sperma me anë të një procesi të quajtur ICSI (Injeksion intracitoplazmik i spermës), me fjalë të tjera sperma injektohet brenda vezëve.

Embrioni qendron për t’u rritur në laboratorin embriologjik 2-3 ditë, derisa qelizat të jenë ndarë dhe embrioni të përmbajë rreth tetë qeliza.

Një embriolog i trajnuar heq mënjanë një ose dy qeliza (blastomerë) nga embrioni.

Qelizat testohen për të parë nëse embrioni prej të cilit u hoqën përmban gjene, të cilat shkaktojnë probleme gjenetike në familje.

Embrioni i paprekur nga defektet gjenetike apo kromozomike transferohet në uterus që të zhvillohet.

Ndonjë embrion i përshtatshëm që mbetet i paprekur nga defektet gjenetike mund të ruhet në temperatura të ulëta dhe të mbahet për përdorim të mëvonshëm.

Ato embrione që janë të prekur nga defektet lejohen të shkatërrohen ose me miratimin e vetë prindërve mund të përdoren për kërkime shkencore.

Nëse shkon me sukses, procedura do të rezultojë me shtatzani dhe fëmija do të jetë shëndetshëm dhe i paprekur nga defekti për të cilin u testua.