Piramida misterioze në Sarajevë

Piramidë, radiofar apo antene satelitore. Cila është natyra e vërtetë e piramides se Visocicas,qe gjendet jo shumë larg nga Sarajeva, për momentin ajo është një mister që shkencëtarët janë duke hetuar. Por duke pasur parasysh te panjohurat per ate, misteret së bashku behen edhe me te medha. Cilet e kanë ndërtuar, pse dhe me kë kanë komunikuar?

Kodra Visocica,e njohur gjithashtu si Piramida e Diellit është e vendosur në Bosnje, jo shumë larg nga Sarajeva. Semir Osmanagiç është i bindur se ajo është një piramide artificiale, dmth e bere nga njeriu dhe jo nga natyra. Në këtë zonë, Piramida e Diellit nuk është e vetme, por ajo sigurisht që është më e madhja. Nëse supozimi është i saktë, atehere per Osmanagiç ajo eshte piramidave e pare në Evropë, pas atyre afrikane dhe amerikane,por e vjeter rreth 12 mijë vjet. Dhe me 220 metra ne bazament, Piramida e Diellit do tani eshte më shumë se e Keopsit qe ka permasa vetëm 147 metra, standard.al.E vërteta qëndron diku në mes tezës dhe shkencës,por zyrtari Osmanagiç dëshiron qe kodra e Visocicas dhe simotrat e saja te jene rezultat i sedimentimit natyrore. Në të vërtetë, duket se Piramida e Diellit ishte fillimisht një kodër me origjinë sedimentare,por e rimodeluar me vone, në formën e një piramide,nga njeriu. Por kjo mund ta shpjegojë natyrën e jashtëm të rritjes, megjithatë, mbetet e fshehur në mister ajo që fsheh(mbulon) kodrën. Nga kulmi i saj Piramida e Diellit lëshon një rreze të fuqishme misterioze elektromagnetike. “Fenomeni – shkruan La Stampa – është hetuar nga SB Research Group, një grup hulumtimi italo-kroate-finlandez, i specializuar në archeoakustik dhe mbeshtetur nga Universiteti i Triestes, shkruan standard.al. Fizikanti kroat,Slobodan Mizdrak, pasi vendosi një transmetues në krye, ka dërguar valët ultrazanore dhe vale radio në drejtim të bazës së piramidës dhe ka regjistruar përgjigjen. “Eksperimenti zgjati 39 orë dhe jo 48 ore sa ishte planifikuar, sepse karburanti i gjeneratorit ka përfunduar përpara afatit”, thotë Paul Debertolis, udhëheqës i ekspeditës. Të dhënat e mbledhura janë verifikuar nga tre qendra te pavarura:nga Instituti i Statistikave në Beograd, Zagreb dhe në atë të Matematikës së Avancuara në Vjenë. Konstatohet se rrezatimi është i vazhdueshëm dhe gjenerohet nga një burim qe del në krye të piramidës, nga një thellësi 2,44 km. Aspekti më i pabesueshme është forma e burimit, i cili duket të jetë nga materie metalike,e ngjashme me një antene parabolike TV satelitore dhe e aftë për te drejtuar rrezet elektromagnetike në drejtim të kulmit virtual te piramidës.