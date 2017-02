Kulla: Arsyeja e shkarkimit e Manjanit nga Rama është ambasadori Lu dhe “sekreti Soros”

Analisti i njohur Ilir Kulla i ftuar në emisionin Arena në Rtv Ora News zbulon për herë të parë se nga ambasada amerikane në Tiranë kishte shkuar një kabllogram në SHBA ku çështja Balili i faturohej kryetarit të Kuvendit Ilir Meta.

Sipas tij, Meta e mësoi këtë pas vizitës në Amerikë dhe se intervista e Ylli Manjanit ku deklaroi se Sorosi kishte financuar reformën në drejtësi dhe për t’ia dhënë kontrollin e saj Partisë Socialiste, i shkaktoi shkarkimin nga posti i ministrit.

“Ka një histori personale mes Manjanit dhe Ramës. Dikur kanë qenë miq shumë të ngushtë, pastaj u bënë armiq personal dhe politik. Manjani pas një karriere të gjatë në PS, vazhdoi një karrierë në LSI. Duke qenë se Manjani e njeh mirë skenën e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe jurist me karrierë, u çua në Ministrinë e Drejtësisë.

Kolegë shumë afër Ramës kanë thënë se Manjani ka qenë ministri më i mirë i LSI-së ndonjëherë. Nuk ka besoj se nuk ka qenë as çështja e Vettingut dhe as çështja e hashashit. Arsyeja e shkarkimit është një intervistë tek Sokol Balla, e cila çoi në panik ambasadorin amerikan, ku Manjani tha se reforma u bë me sponsorizimin e Sorosit dhe me pagesën e Sorosit, me qëllim që t’i jepet pushteti i drejtësisë një sistemi të vetëm, pra Partisë Socialiste. Dhe këtë e ka thënë edhe në publik. Kjo gjë e nxori nga sistemi.