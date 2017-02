“Kjo është vila 1.1 milonë euro e Lindita Nikollës” (FOTO)

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar sot fotot e një vile, sipas të cilit janë të ministres së Arsimit, Lindita Nikolla. Ai thotë se kjo vilë ka kushtuar 1.1 milionë euro dhe ndodhet në Lundër. Berisha kërkon që prokuroria të hetojë se si e ka bërë këtë vilë ministrja.

Statusi i plotë i Berishës

Denoncohen hajnat e shtetit: Vila e re superlluksoze e Ndrikull Nikolles!

Qytetari dixhital denoncon:

-Vilen prej 1.1 milion euro te ndrikull Nikolle, e cila, nga nje apartament ne rrugen Ali Demi, tani banon ne nje vile te re superluksoze.

“Mirembrema doktor, po Lindita Nikolles ministres apo ndrikulles se arsimit ne shqiperi, pse nuk i hetohet pasuria per vilen e saj 1.1 milion euro, vila e ministres se arsimit eshte ne bllokun e vilave luksoze ne Lunder dhe fotot bashkangjitur

Le te nisi hetimet menjehere dhe do gjendet si u ble vila me gjobat ne tendera te saj. Vetem per bojatisjen e ministrise harxhoi 1.5 miliard lek, ne rastse behet kontroll do shifet se te pakten 60% e ketij fondi eshte vjedhut. pervec kesaj vjedhje e madhe eshte bere edhe me 5 milione euro te kompleksit sportiv. Gjithashtu zonja Nikolla vjedhe se bashku me sekretarin e pergjitheshem Plarent Ndreca qe ka blere Fuoristraden e tij 80,000€ dhe 720,000€ e vjedhura qe e kapi KLSH.”

I bej thirrje prokurorise se shtetit te nise me perparsi hetimin per verifikimin e akuzave te qytetarit dixhital! sb