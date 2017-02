Grabitja e 2 mln euro/ Reagon ministri Saimir Tahiri nga Elbasani

Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, ka komentuar nga Elbasani grabitjen e bankës një dite më parë në rrugën e Rinasit.

Nga Elbasani gjate nje takimi Tahiri ka theksuar se policia eshte ne kembe per zbardhjen e ngjarjes dhe kapjen e autoreve.

“Policia po ben maksimumun per zbardhjen e ngjarjes. Ngjarja dje është pasqyrë sesi hallkat dështojnë. Ngjarja ka disa përgjegjës.Banka është me zero siguri. Eshte e pakonceptueshme që fati i lekëve të mbahet nga punonjës me 180 mijë lekë të vjetra. Banka dhe policia private pa masa sigurie. Të gjithë pyesin po policia? Por ne duhet të njohim gjithësecili përgjegjësinë tonë.Roja më i paguar është me pagë 200 mijë të vjetra.Skllavi me 200 mijë lekë nuk është hero.Me të tilla ngjarje jemi në sprovë tha Tahiri”, u shpreh Tahiri.

Sipas tij, ngjarja eshte thirrje per nje shqiperi te sigurt.

‘Nese policia private do kishte marre masa ngjarja nuk do kishte ndodhur’ tha ai.