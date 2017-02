Futbollistët e huaj në Shqipëri, zbardhet skema mashtruese

Në futbollin shqiptar, Ligën Superiore, Kategorinë e Parë dhe atë të Dytë, kanë qenë të shumtë futbollistët që kanë ardhur nga shtete shumë larg Shqipërisë, një fenomen që njeh rritje, sidomos vitet e fundit. Për qindra futbollistë nga Brazili, Nigeria, Guinea, Gana, Kameruni, Irani, Mozambiku etj., Shqipëria ka qenë destinacioni i tyre, duke u aktivizuar si lojtarë profesionistë në kampionatet shqiptare.

Për këta futbollistë, nuk kanë munguar asnjëherë lajmet në media, ku ata tregojnë vuajtjet që kalojnë në Shqipëri, mashtrimin që u bëhet për një jetë më të mirë, premtimi i një ëndrre europiane që të gjithë futbollistët, aq më shumë ata të vendeve të treta, e ëndërrojnë. Rastet e lojtarëve nuk i ngjajnë njëri-tjetrit. Gazeta “Panorama Sport” ka bërë një investigim lidhur me këtë fenomen, që është bërë i shpeshtë në ekipet e shqiptare.

Rastet më të freskëta të bërë publik nga gazeta jonë janë ato të kamerunasit të Sopotit, Janot Tadjong dhe ishfutbollistit nigerian të Mamurrasit, Ohadirio Ambruzio. Të dy lojtarët kanë treguar publikisht që vuajtjet e tyre në Shqipëri kanë qenë të shumta. Të nisur në Shqipëri për një ëndërr të bukur, janë detyruar më pas të bëjnë çfarëdo lloj pune për të mbijetuar. Investigimi Në “Facebook” janë të shumtë menaxherët e huaj që mund të të ofrojnë lojtarë aty për aty.

Në një kërkim të shpejtë që gazeta bëri në rrjetin social më të përdorshëm në botë gjeti disa menaxherë, të cilët sapo ti i prezantohesh si një drejtues ekipi shqiptar dhe se ke nevojë për disa lojtarë cilësorë të huaj, ai të ofron me qindra nëse do. T’i prezantojnë me anë të fotove dhe të dhënave të lojtarëve, të thonë se janë mjaft cilësorë dhe në fund nëse ti u bën “naze” dhe je në mëdyshje për t’i ftuar në Shqipëri apo jo, këta menaxherë të ofrojnë edhe para ty si drejtues klubi, vetëm e vetëm për t’i transferuar këta lojtarë diku, me idenë se dikush nga ata do të rezultojë i mirë dhe diçka do të përfitojë edhe menaxheri.

Zakonisht, menaxherët bëjnë një marrëveshje me futbollistët, ku pasi i gënjejnë edhe ata për kontrata super në Shqipëri dhe kushte të mira, vendosin në marrëveshje edhe që 3 muajt e parë të pagës që lojtari do të lidhë do t’i marrë menaxheri. Këtu del dhe leverdia e një menaxheri, të cilit i mjafton që në 5 lojtarë t’i federojnë vetëm 1, duke nxjerrë përfitime pa bërë asgjë, vetëm me anë të internetit.

Se çfarë ndodh me 4 futbollistët e tjerë që ekipi nuk i federon dhe i kthen mbrapsht, menaxherit as që i intereson. Për të mos përmendur edhe raste ku ka menaxherë që u marrin parapagim 200 dollarë lojtarëve, të cilëve u sigurojnë një provë në Shqipëri. Ky fenomen më i përhapur ka qenë në Brazil, pasi nuk nevojitet vizë për një brazilian që vjen në Shqipëri, duke qenë se që nga viti 2011, Shqipëria dhe Brazili kanë hequr regjimin e vizave për qytetarët e tyre. Ndërkohë, që është përhapur këto vitet e fundit edhe në shtete të tjera si Nigeria, Guinea apo Kameruni.

Por, dokumentacioni që u kërkohet shtetasve të këtyre shteteve është më i komplikuar, problem që menaxherët e kanë zgjidhur me një ftesë që marrin nga drejtuesit e ekipeve shqiptare te zyra e emigracionit për futbollistët që duan të sjellin në Shqipëri. Një mashtrim që përfundon me vetëm një lojtar në fushë dhe katër të tjerë që enden rrugëve dhe rrezikojnë edhe mbijetesën…/panoramasport